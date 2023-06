Foreldre med kreativt Finn-stunt for skolen: – Ville skape blest

SKOLEGÅRD: «Skolegård for mellomtrinnet. Her har vi både grus og stein i skjønn forening,» står det i Finn-annonsen. Foto: FAU Saltvern

Foreldrene og FAU ved Saltvern skole ville vise politikerne hvor dårlig stand skolen og uteområdet deres var i.

Da opprettet de en noe uvanlig annonse på Finn.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.

Finner seg ikke i det

«Vi ønsker å sjekke mulighetene for å leie et stort bygg fra skolestart høsten 2023.»



Slik starter Finn-annonsen. Årsaken til utlysningen er at FAU og foreldrene til elevene ved Saltvern skole ønsker et sted der barna, og lærerne, kan være.

Kriteriet er bare at stedet må være i bedre stand enn det skolen deres er nå.

«Som du ser av bildene fra Saltvern, så er vi ikke kravstore,» står det videre i annonsen.

Chris Sandmo, som er leder i FAU Saltvern, forteller at det opprinnelig ble kommunisert fra kommunen at de skulle pusse opp ti klasserom for å få et bedre innemiljø for de nesten 800 elever på barne- og ungdomsskolen.

I mai, rett før oppussingen skulle skje på skolen, fikk de beskjed om at oppussingen var utsatt.

MANGLER HUSKER: «Huskene har vært borte i flere år fra barnetrinnet. Nå er det, også her, bare grus og stein å leke med,» står det i annonsens bildetekst. Foto: FAU Saltvern

– Vi i FAU finner oss ikke i at en så stor skole ikke får ordentlig vedlikehold, sier Sandmo til TV 2.

Han forteller at kommunen også har sagt at de skal endre uteområdet til skolen. Slik det er i dag, er ikke uteområdet så mye å skryte av på en barneskole, hevder FAU-lederen.

– Derfor tenkte vi: Hva kan foreldrene finne på for å skape litt blest og informasjon til lokale politikere som bevilger penger til drift og vedlikehold av eiendommen? forteller Sandmo.

Da ble Finn-annonsen opprettet for å bevisstgjøre andre om hvor dårlig stand det er på skolens område.

Ikke prioritert

Ifølge FAU-lederen er det dårlig stand både inne på skolen og ute i skolegården.

– Vi spøker litt med at vi har asfalt og store og små steiner til å leke med, forteller han.

I tillegg til asfalt og grus over alt, mangler det blant annet også nett til basketkurver, dissestativer er tatt bort og ballbingene er så humpete at en ball tar en helt annen retning enn planlagt.

ØDELAGT: «Fotballbane nummer to har egne renner for regnvann og drenering». Slik beskriver annonsen fotballbanen på skolens område. Foto: FAU Saltvern

Sandmo mener at skolen ikke blir prioritert, og at kommunen ikke oppfyller sitt krav om å gi et likt tilbud til alle. Enkelte områder på skolen er nemlig ikke berørt av noen form for oppussing eller vedlikehold siden 1965.

Han mener politikerne har satt for lite midler til vedlikehold, og skulle ønske at potten som er satt ble prioritert annerledes.

– Ser identisk ut

André Svendsen, som også er en del av FAU, kom på ideen om å lage Finn-annonsen.

– Jeg gikk en runde og tok bilder og tenkte at denne skolen skulle bare vært solgt og lagt ut på Finn. Så snudde jeg idéen og lurte på om vi skulle sjekke leiemarkedet og vise hvor lite kravstore vi er, sier han til TV 2.

Han har selv gått på skolen før, og har tre barn som er elever der nå.

– Da min eldste jente var i barnehagen og skulle bruke gymsalen, var det 30 år siden jeg hadde vært der, og det ser jo helt identisk ut, forteller han.

BASKET: «Grus og asfalt med litt bakke? Da blir basketspillet ekstra moro,» påstår Finn-annonsen. Foto: FAU Saltvern

Onsdag ble det holdt et møte i skolegården der folk kunne vise sin støtte. Svendsen tror at oppmerksomheten i forkant av møtet førte til at det kom rundt 300 personer.

Han forteller at det er utrolig gode lærere på skolen, og at elevene scorer høyt på nasjonale prøver.

– Vi må ta vare på gullet her, derfor må de reagere før det er for sent.

For dyrt

I forrige uke bekreftet avdelingsdirektør Knut Hernes i Utbyggings- og eiendomsavdelingen i Bodø kommune overfor Avisa Nordland at arbeidet ikke ville bli satt i gang.

Årsaken var for lave budsjettrammer.

Det var satt av 10 millioner kroner over to år til rehabilitering av skolegårdene på Saltvern og Grønnåsen, men bare for Saltvern alene var det beregnet å koste 66 millioner kroner.

Til TV 2 forteller Hernes at det ble holdt konkurranse på oppgraderingen av en fløy på skolen, men det kom kun ett tilbud.

– Tilbudet var mer enn dobbelt så dyrt som tilsvarende jobb som ble utført i en annen fløy i 2021. Bevilgning til vedlikehold og oppgradering er mye lavere enn behovet. Dette kombinert med prisstigning, gjør at mange prosjekter må utsettes, sier han.

Ifølge Hernes er det også gjennomført målinger av inneklimaet på skolen – dette viser ingen avvik.

KLATRESTATIV: Her stod det tidligere et gammelt klatrestativ som ble revet. Foto: FAU Saltvern

– Eneste avviket er relatert til akustikk. Dette er planlagt utbedret over de neste årene. I tillegg har bystyret bestilt en politisk sak som viser vedlikeholdsbehovet på skolen, for å få den opp til dagens standard, sier han og legger til at det vil bli presentert for politisk ledelse neste uke.

Hernes forteller at kommunen også har en god dialog med FAU hvor de innledningsvis vil se på muligheten for å få inn ekstra lekeapparater i skolegården som ikke krever store grunnarbeider.

Svendsen bekrefter at de er i dialog med kommunen, og at temaet skal tas opp i politisk møte neste uke.

– Vi skal også stille i bystyret om 14 dager, hvor vi har bedt om taletid. Vi kommer ikke til å gi oss før vi ser at det skjer noe, sier Svendsen.