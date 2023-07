Føler seg diskriminert på festival: – Frustrerende å betale like mye som menn

FRUSTRERT: Katrine Rosenbæk er frustrert over årets Roskilde-festival. Foto: Helle Arensbak / AP Photo og Emma Line Holm Sejersen

Roskilde-festivalen er en av Europas største festivaler. Til tross for over 50-års erfaring mottar de sterk kritikk under årets festival som nylig tok sted.

Festivaldeltaker og nyhetsredaktør for den danske kvinnemediet femina update, Katrine Rosenbæk (31), går hardt ut mot Nordens største musikkfestival.

Rosenbæk reagerer på ulikhetene mellom kvinner og menn, og mener at kvinner blir nedprioritert når det kommer til dofasilitetene. Dette er åttende året 31-åringen deltar på festivalen, men i år rant begeret over.

– Det er frustrerende å betale like dyre festivalbilletter som menn, når det er så store forskjeller i dokøen, forteller Rosenbæk til TV 2.

FESTIVAL: Roskilde-festivalen er Nordens største festival som hvert år gjester flere store artister. Foto: Ida Marie Odgaard (NTB)

Føler seg nedprioritert

Nyhetsredaktøren forteller at hun ofte må planlegge dobesøk og at hun noen ganger unngår å drikke for å slippe de lange dokøene. Det synes hun er unødvendig.

– På festivalområdet hadde de fem ulike pissoarer for menn, og i alt hundrevis av dem var for menn, mens kvinnene ikke hadde noen, sier 31-åringen og legger til:

– I tillegg kan menn gå og tisse ved gjerdet. Det kan kvinner også, men vi er i en mye mer usatt posisjon enn menn, fordi vi skal ta buksene av og sette oss på huk. Jeg synes, det er ydmykende for kvinner, og hele opplegget mener jeg er en form for strukturell sexisme som kvinne på festivalen.

Videre forteller Rosenbæk at de hadde 27 kvinnelige pissoarer på campen, men ingen på festivalområdet.

– Det er ekstra frustrerende at det finnes pissoarer for kvinner, men som ikke festivalen har på konsertområdet. Det får meg til å føle meg mindre prioritert enn menn, sier nyhetsredaktøren.

Rosenbæk er tydelig frustrert da hun forteller om en konsert hun hadde gledet seg lenge til, men måtte bruke 15 minutter på å stå i dokø.

– Det var 16 personer i den køen, og 14 av de var kvinner. Så jeg endte opp med å stå i dokø resten av konserten siden de hadde så få toaletter, sier hun.

– Vi vil ikke ha blod overalt

Det er ikke bare manglende toaletter som frustrerer 31-åringen. De toalettene som er tilgjengelig har ofte vesentlige mangler som kan påvirke hygienen under festivalen.

– Hvis man har mensen under festivalen risikerer man å gå på et toalett som ikke har søppelposer til å kaste produktene man bruker, sier Rosenbæk og legger til:

– Det er heller ikke garantert såpe på alle toaletter, så det kan være veldig ekkelt hvis man vil vaske hendene sine eller menskopper som mange kvinner bruker i dag. Vi vil ikke ha blod overalt, så det er på en måte ydmykende. Og det er mange festivaldeltakere som har mensen.

Det er 51 år siden Roskilde-festivalen først ble arrangert, og 31-åringen føler at manglende toaletter alltid har vært et problem.

– Det er 15 år siden første gang jeg var på Roskilde-festivalen, og jeg står like lenge i dokøen nå, som jeg gjorde da. Så jeg håper virkelig dette kan føre til endring, forteller Rosenbæk.

Dette sier festivalen

Roskilde-festivalen opplyser til den danske avisen B.T. at det ble installert 1427 toaletter under årets festival, i tillegg skal det også ha vært ulike typer urinaler til både menn og kvinner.

– Antall toaletter er det samme som i fjor. Og vår erfaring er at det pleier å være tilstrekkelig. Men vi vurderer selvfølgelig alltid om det er noe vi kan forbedre, sier Henrik Bondo Nielsen, Roskilde Festivals divisjonssjef for service og sikkerhet, til B.T.

Nielsen påpeker til den danske avisen at køtiden ofte er mye kortere enn det som Rosenbæk beskriver.

– I 2023 må du i snitt stå i kø i tre minutter for å få et toalett. Det betyr ikke at du ikke kan ha stått lenge i kø. Vi har også et stort ønske om å sette opp flere kvinnelige urinaler, sier Nielsen til BT og legger til:

– Vår erfaring er dessverre at de ikke alltid blir brukt riktig hos oss. Vi har ennå ikke klart å finne en optimal løsning når det gjelder urinaler for kvinner, men vi undersøker mulighetene fortløpende.



Nielsen forteller videre at de erkjenner problemet når det kommer til rengjøring av toalettene og mangelen på søppelposer. Divisjonssjefen beklager for mangelen og understreker at de har fokus på å forbedre seg.