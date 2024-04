Fødte baby på 7-Elevens parkeringsplass

Butikkansatt hylles for å ha hjulpet til under fødselen som kom brått på en familie i Australia.

Fredag kom en mann løpende inn i en butikk i Queensland i Australia og ba om hjelp.

Hans kone hadde plutselig gått i fødsel på parkeringsplassen ved 7-Eleven like i nærheten.

En ansatt i en nærliggende butikk, Sharyn Daley nølte ikke ett sekund, og ble med ut for å hjelpe til, skriver News.com.au.

7-Eleven-baby

Da hun kom ut til parkeringsplassen, satt den fødende kvinnen i en bil sammen med sin datter.

– Faren var i sjokk. Jeg ba ham om å få datteren ut av baksetet og være med henne, sier Daley.

Da det bare var de to kvinnene igjen i bilen, kunne butikkmedarbeideren hjelpe kvinnen gjennom hele fødselen.

Daley hjalp også til med å dra ut babyen til slutt, og kvinnen fødte en liten gutt midt på parkeringsplassen til 7-Eleven.

Bandt navlestreng med skolisse

I etterkant av fødselen har Daley fått mye skryt for at hun hjalp til.

Nære venner av den butikkansatte skal ha sagt at de ikke er sjokkert over at hun hjalp til og håndterte situasjonen så godt som hun gjorde.

Selv tror hun at hun klarte å hjelpe til, ettersom hun har tatt imot flere valper før.

Under fødselen på parkeringsplassen brukte hun til og med en skolisse for å binde babyens navlestreng før ambulansepersonell kom til stedet for å ta over.

Daley, som snart blir bestemor til to, sier at hun helst ønsker å overlate andre fødsler til fagfolk som vet hvordan det skal gjøres.

Butikken Daley jobber i, ønsker nå å komme i kontakt med familien - for å gi dem seng, madrass og stellebord i gave til den nyfødte babyen.