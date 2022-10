Flyselskap tar grep med upopulært sete: – Genialt!

FÅR ROS: Flyselskapet Virgin Australia får ros i sosiale medier for sitt nye påfunn. Foto: Alamy Stock Photo

De fleste reisende foretrekker nok å sitte ved et vindu eller ved midtgangen der man har god tilgang til toalettet.

Få velger midtsetet, der det er både trangt og dårlig med armplass.

Nå har Virgin Australia satt i gang et nytt tiltak som skal få flere til å velge midtsetet, skriver CNN.

Gavedryss

Virgin Australia gjorde en undersøkelse som viste at kun 0,6 prosent av 7500 personer ville ha midtsetet under flyvninger.

Håpet til Virgin Australia er at midtsetet skal bli mer attraktivt enn noen gang, og de arrangerer nå et såkalt «midtsete-lotteri» under flyvningene sine.

Alle som har et midtsete, enten det er frivillig eller ufrivillig, blir automatisk med i trekningen om å vinne premier fra selskapet.

Premiene kan være alt fra gratis flyreiser, helikopter-tur, billetter til fotballkamper og strikkhopp.

Administrerende direktør i Virgin Australia Group, Jayne Hrdlicka, forteller at de er et flyselskap som gjør ting annerledes:

– Vi har mye moro med å komme opp med spennende innovasjoner for å gjøre hver del av reiseopplevelsen mer fantastiske, sier hun til CNN.

Populært med midtsete

Virgin Australia blir hyllet på sosiale medier for det nye grepet som skal gjøre midtsetet mer populært.

Flere skriver på Instagram at det er en genial idé:

«For en fantastisk idé! Jeg elsker det,» skriver en i kommentarfeltet.

«Jeg ønsker et midtsete nå!» skriver en annen på Instagram sammen med flere hjerter.

Noen påstår at midtsetet aldri vil bli det beste setet, men de fleste har latt seg imponere på sosiale medier.

En har til og med fått erfare at midtsetet har blitt mer populært etter at lotteriet ble en realitet.

«Noen i loungen hos Brisbane flyplass spurte om å få flytte setet sitt fra 3F til 13E denne morgenen på grunn av lotteriet!»