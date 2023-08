Flyselskap beklager etter nøttedisputt

27-åringen har alvorlig nøtteallergi og hevder hun ikke fikk hjelp av kabinbesetningen til å unngå at reisende spiste nøtter på flyet.

Flyturen fra London til Düsseldorf ble dyrere enn den 27 år gamle kvinnen hadde sett for seg da hun gikk om bord.

Ettersom kvinnen har alvorlig nøtteallergi, ba hun kabinpersonalet til Eurowings om å ikke servere nøtter til passasjerene om bord.

Denne forespørselen ignorerte personalet, ifølge kvinnen. Da følte hun seg nødt til å ta saken i egne hender, skriver The Independent.

Tok saken i egne hender

For at andre reisende ikke skulle kjøpe poser med nøtter, dro hun opp lommeboka og kjøpte alle nøtteposene som var på flyet selv.

27-åringen hevder at personalet så rart på henne da hun ba om å kjøpe alle posene, men følte at de ikke ga henne noe annet valg.

Hun følte at hun måtte kjøpe dem, slik at ingen skulle spise nøtter under flyvningen.

Totalt brukte hun 144 pund, som tilsvarer rett i underkant av 2000 norske kroner, for å sikre seg alle de 48 pakkene om bord.

Dette kostet henne nesten tre ganger så mye som prisen på flybilletten hennes, som var på 50 pund. Det er cirka 650 norske kroner.

Kvinnen er ikke fornøyd med Eurowings håndtering av situasjonen, og ønsker å få tilbake pengene hun brukte til å kjøpe nøtteposene.



Beklager

Flyselskapet Eurowings beklager til nøtteallergikeren.

– Vi er veldig lei oss for at flyturen med oss ikke gikk så glatt som planlagt, og vi beklager eventuelle ulemper dette har medført, sier en talsperson fra Eurowings til The Independent.

Vedkommende understreker at kvinnen ikke ble tvunget til å kjøpe alle nøttepakkene.

Talspersonen forteller også at kabinpersonalet prøvde å tilby kvinnen alternative løsninger, som å informere passasjerene rundt henne om allergien hennes.

Hun skal ha takket ja til tilbudet først, men ombestemt seg og kjøpte pakkene i stedet.

Flyselskapet kan ikke garantere reisende at flyet vil være helt fritt for mat som kan gi allergisk reaksjon, ettersom reisende kan ta med egen mat.

Ifølge talspersonen er det også vanskelig å fjerne alle spor av for eksempel nøtter fra tidligere flyginger. De anbefaler derfor å ta med nødvendig medisin i håndbagasjen og informere kabinbesetningen.