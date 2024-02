Flere tusen havdyr skylt opp på land

STRANDET: Flere sjøstjerner har havnet på land langs en strand i Kent, og dette er ikke første gang det skjer. Bildet over er tatt i 2018 da nok en strand i Kent ble dekket av sjøstjerner. Foto: Lara Maiklem / SWNS.com

Mandag dukket det plutselig opp flere tusen sjøstjerner langs en strand i Kent.

Det skriver Sky News.

Var døde

Andy Freeman var ved Margate Beach i England da han plutselig så noe som var dekket over hele stranda.

Da han kom nærmere så han at det var tusenvis av sjøstjerner. Ifølge Freeman skal sjøstjernene ha vært døde.

Den siste tiden har det vært dårlig vær i området, med både regn, sterk vind og store bølger.

Ifølge Environment Agency er havdyr som sjøstjerner, krabber og krepsdyr mer utsatt og sårbare ved slikt uvær – og kan bli skylt opp på land.

Trolig er det dette som har skjedd med sjøstjernene.

Ikke første gang

– Vi forstår bekymringen fra publikum når liv i havet blir oppdaget på strendene i distriktet, har Thanet District Council uttalt.

De rapporterer om alle døde havdyr til British Divers Marine Life Rescue som skal ta seg av sjøstjernene.

Lokalbefolkningen har fått beskjed om å ikke flytte på sjøstjernene selv, og å holde hunder og barn borte fra dem.

Årsaken er at de ikke enda vet riktig om de kan ha smittsomme eller overførbare sykdommer.

Dette er ikke første gang en slik hendelse skjer i Kent – sist det skjedde var i fjor da Botany Bay så nesten helt lik ut som Margate Beach nå.

I 2018 ble også en strand i Ramsgate i Kent overfylt av sjøstjerner som hadde blitt skylt i land.

Det er ikke uvanlig at havdyr blir strandet, men området må likevel undersøkes for å se at det ikke er noe annet enn vær og vind som er årsaken.