Fiskere dro opp merkelig sjøfangst: – Aldri sett det før

LITEN KRABAT: Denne lille skapningen ble levert sammen med flere fisk til Astrup Lofoten nylig. Foto: Astrup Lofoten AS

Når man er ute og fisker vet man aldri hva man får på kroken – eller i dette tilfellet i en snurrevad.

Da mannskapet på «Småhaug Senior» var ute og fisket skrei, som ble levert til Astrup Lofoten, var det en liten krabat som snek seg med.

– Det var en liten snodig sak. Jeg har aldri sett det før, sier daglig leder i Astrup Lofoten, Jarle Andreassen, til TV 2.

Det var Lofotposten som først omtalte saken.

En uskyldig liten skapning

Andreassen forteller at den lille skapningen ble med en større fiskefangst i snurrevaden til «Småhaug Senior» da den ble «sekket» inn ved Røst i Lofoten.

En snurrevad er et fiskeredskap som består av bunnslepenot med to vinger, og en stor pose på midten, ifølge Store norske leksikon. Med andre ord er det som et slags stort fiskegarn formet som en pose.

– Da de skulle levere fangsten, så de noe rart nede i sekken og tok den opp på land, sier Andreassen og legger til:

BAKSIDEN: Slik ser den lille skapningen ut på baksiden. Foto: Astrup Lofoten AS

– Det er mye rart nede på havbunnen som vi ikke vet om.

Han beskriver den som en uskyldig liten sak, og på bildene kan en se at skapningen har fem utstikkere som en stjerne. Den er rundt åtte centimeter i diameter, og oransje i fargen.

– Vi måtte google, siden vi ikke hadde sett det før, forteller Andreassen.

Da kom de frem til at det muligens kunne være en sjøkjeks de hadde funnet.

– Ligner på hverandre

Marinbiolog og leder for WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre, har sett på bildene av den lille krabaten:

– Den lille sjøstjerna er nok ikke en sjøkjeks, men en lignende slektning, sier Myhre til TV 2.

Marinbiologen har dobbeltsjekket med både andre marinbiologer og forskere ved Havforskningsinstituttet, og de er fremdeles ikke helt sikre på akkurat hvilken art fiskerne fikk opp i snurrevaden sin.

– Det i seg selv er jo veldig kult. Mange av disse artene kan nemlig ligne veldig på hverandre, sier han og legger til:

ET HAV AV MYSTERIER: Marinbiolog og leder for WWF Verdens naturfond, Fredrik Myhre, forteller at det fortsatt finnes mye ukjent i havet. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond

– Slike funn som dette viser at det er veldig mye i havet som fremdeles er ganske så ukjent for oss.

Han mener at funnet også er en viktig påminner om at havforskning er viktig for å kunne kartlegge dyreliv og leveområder i havet bedre.

– Ikke minst må havforskerne lyttes til når de sier at man må ta godt nok vare på havet – inkludert arter som denne lille sjøstjernen, sier Myhre.

Marinbiologen oppfordrer derfor alle som har gjort interessante funn i havet om å melde fra til Havforskningsinstituttet.