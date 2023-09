Fiskefangst overrasker: – Visste ikke at de fantes

Flere mener at den fargerike fisken er som tatt rett ut fra en av bøkene til forfatter Dr. Seuss.

Joe Chmeleck var bare ute på en vanlig fisketur med mål om å få uer på kroken.

Plutselig fikk han napp, og dro opp noe helt annet.

Nå går den fargerike fangsten hans viralt på sosiale medier, skriver Fox News.

Skifter farge

Chmeleck hadde dratt opp en fisk som var helt spesiell i fargene: den var oransje og brun på utsiden, men helt blå på innsiden.

– Første gang jeg så fisken, trodde jeg den var giftig, forteller Chmeleck til TV 2.



Han er eier av The Lodge at Otter Cove i Alaska, og forteller at dette ikke er første gang han har fanget fisken med blått kjøtt.

– Den er ganske vanlig i Alaska, sier han og forteller at den heter «rock greeling» – som er en del av strålefinnefisk-arten.

BLÅ: Allerede i munnåpningen kan man se at fisken er helt blå på innsiden. Foto: Privat

Selv om fisken er blå når den er rå, så skifter kjøttet farge til hvit når den stekes.

Det har The Lodge at Otter Cove lagt ut et videobevis av på sin hjemmeside.

Chmeleck sier til TV 2 at han ikke ble skuffet da han så at kjøttet skiftet farge, og synes bare det var gøy å fange fisken.



Dr. Seuss-karakter?

Etter at Chmeleck delte fangsten sin på Facebook, har flere latt seg fascinere av fargene, og de har gått viralt på sosiale medier:

– Over 17.000 personer har sett og delt posten. Vi har vært på de fleste store nettverkene i USA, forteller han.

Flere har kommentert den spennende blåfargen, og at de ikke hadde sett den fargerike fisken før:

«Dette er helt fantastisk! Jeg visste ikke at slike fisker fantes,» skriver en på Facebook.



FILET: Fiskens innside skiller seg betraktelig ut fra andre fiskearter. Foto: Privat

En annen skriver også:

«Jeg tror faren min fanget en av disse da jeg var ung. Jeg ble helt imponert over fargene innvendig og utvendig.»

Noen skriver at den blå fisken nesten er som tatt ut av bøkene til forfatter Theodor Seuss Geisel, best kjent under navnet Dr. Seuss.

Han står blant annet bak historiene om «Grinchen», og har en bok som heter «Én fisk, to fisker, rød fisk, blå fisk».

Mange er naturlig nok også nysgjerrig på hvordan fisken faktisk smaker.

«Den er så vakker! Ser litt tropisk ut. Er den god?»



Da svarer Chmeleck og The Lodge at Otter Cove at fisken smaker ganske likt som en ørret.