Firebarnsfar lagde unik boligannonse: – Telefonen har ringt i ett sett

Da Peter Baden skulle legge huset sitt ut for salg, ville han gjøre noe kreativt og unikt. Nå har videoen hans tatt av på sosiale medier.

Når du kjøper en leilighet eller et hus, vet du som regel ikke så mye om naboene eller området rundt.

Det ville Peter Baden (43) fra Sloreåsen, like utenfor Oslo sentrum, gjøre noe med – på en kreativ måte.

Se video av den unike boligannonsen øverst i saken.

– Ville gjøre noe utradisjonelt

Baden jobber til vanlig som komponist, og lagde nylig musikken til Netflixserien «Julestorm».

Nå skal han selge huset sitt.

Ettersom han hadde hørt at boligmarkedet var i en utfordrende tid, ville han gjøre noe kreativt.

– Russebusser har sin egen sang og gjerne en musikkvideo, men hva med boliger som tross alt har mye større verdi?, sier Baden undrende.

Da kom han på idéen om å lage en musikkvideo for å promotere huset sitt.

– Når du skal selge et hus til mange millioner, så legger du alt i hendene på én person, og håper megleren kan hjelpe. Jeg ville gjøre noe utradisjonelt, og vise nærheten og kjærligheten man har til stedet. For oss ble det viktig, forklarer 43-åringen.

De startet så et familieprosjekt som firebarnsfaren ledet. Baden filmet, laget musikk og video, mens kona bidro på tekstsiden og barna hans spilte instrumenter.

Viktig å vise nabolaget også

Etter hvert ble prosjektet enda større, og til et slags allmennprosjekt for hele nabolaget:

– Naboene ble også med. Det var veldig morsomt.

Foto: Privat

Flere av naboene sendte inn egne videoklipp for å vise fellesskapet, alt nærområdet har å by på og to nabojenter var også med og sang på låta.

Komponisten håper at videoen kan vise at det er et fint sted å bo med veldig hyggelige naboer, nærhet til barnelek og familieliv, og en følelse av enhet og samhold.

Han mener det er minst like viktig å vise nærområdet og menneskene i nabolaget til potensielle kjøpere – ikke bare selve huset.

– Vi elsker nabolaget, og har bodd her i 15 år, forteller Baden.

Men hvordan kan man flytte bort fra et sted som ut fra beskrivelsene er så fint? Baden-familien skal ikke langt – de flytter bare rett bort i gata.

– Vi skal flytte cirka fem meter til et gammelt nabohus som har stått tomt i 20 år, for å redde det fra å bli revet og unngå fortetting. Vi hadde aldri flyttet herfra, forklarer komponisten.

Skapte engasjement

Familiefaren publiserte musikkvideoen på sosiale medier, og siden har telefonen til Baden ringt i ett sett.

– Jeg har fått forespørsler om å lage video for andre. Meglere har ringt, og det har blitt sak på P5 på radioen også. Det er jo veldig overveldende og gøy, forteller han.

Huseieren har også fått flere tilbakemeldinger fra folk som sier de både får gåsehud og tårer i øynene av videoen.

– Dette er et nytt marked og en unik idé. Det er sjeldent man ser en slik type video, sier Baden.

Leder av Finn Eiendom, Jørgen Hellestveit, forteller at videoen til Baden har skapt engasjement internt i Finn.

– Det er kjempekreativt. En fin måte å få frem kvalitetene i og rundt boligen. Det er noe vi synes er veldig spennende, sier Hellestveit til TV 2.

Har fått mange treff

Hellestveit mener at bruk av video ved boligsalg kan skape engasjement og gir en god brukeropplevelse, og Badens boligannonse har fått mer trafikk enn en vanlig tilsvarende annonse.

Nærmere fire ganger enn det som er normalt av treff på en annonse:

VIDEOIKON: Jørgen Hellestveit, leder i Finn Eiendom, forteller at det finnes et videoikon i boligannonsene deres, slik at selgere kan inkludere videoer. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– At flere får med seg kvaliteten av boligen er positivt, og så er det positivt for Finn med godt innhold og engasjement, sier lederen.

– Men en så omfattende produksjon som denne, tror jeg ikke vil ta av. Den er for omfattende til at det blir den nye normalen.

Han tror likevel av enklere videoer, 360 graders visninger og slideshow med bilder og musikk kan bli mer populært med tiden.

Av 12.000 boligannonser som ligger på Finn eiendom, er det cirka 740 som har en video knyttet til annonsen. Og for drøyt ett år siden valgte Finn eiendom å gjøre endringer for å gi plass for video i boligannonser.

– Vi har gjort en del tilpasninger slik at videoer blir mer synlig i Finn-annonsen. De var veldig usynlige før, men nå er det laget et ikon, og videoen kan være integrert i bildekarusellen, forklarer Hellestveit.