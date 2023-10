Fikk vektproblem med sumobrytere – måtte ta grep

Japan Airlines fikk problemer med overvekt da de skulle fly fra Tokyo og Osaka, og ut til øya Amami Oshima i Japan nylig.

Overvekten skyldtes ikke bagasjen, men en stor gruppe med sumobrytere.

Det melder flere medier, blant annet Sky News.

Uvanlig situasjon

Sumobryterne var på vei til et mesterskap på øya, og flyselskapet var bekymret for at kampsportutøverne ville presse flyene over vektgrensen.

Det ble beregnet at mennene veide rundt 120 kilo hver, mens flyselskapet har beregnet at en vanlig voksen, japansk passasjer gjennomsnittlig veier rundt 70.

Ifølge Japan Airlines var situasjonen sjelden for dem, og de måtte finne en løsning for sumobryterne.

Hentet ekstrafly

Ettersom flyplassen på Amami Oshima var for liten til å kunne ta imot et større fly, måtte de finne en annen løsning.

Til slutt valgte Japan Airlines å sette opp et ekstra fly i tillegg til de flyene sumobryterne allerede var booket på.

Det japanske flyselskapet har uttalt at de sjeldent opererer med spesialflyvninger på grunn av vektbegrensninger, men har likevel satt opp et ekstra fly for sumobryternes hjemreise etter mesterskapet.