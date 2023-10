Fikk syre kastet i ansiktet: –Jeg ville heller ha blitt skutt

ANGREPET: Det var ved denne døren at Andreas Christopheros ble angrepet av syre. Foto: PETER NICHOLLS/Reuters

Andreas Christopheros (38) har gjennomgått over 60 smertefulle operasjoner etter at han ble angrepet med syre i hjemmet sitt.

Like før jul i 2014 åpnet britiske Andreas Christopheros ytterdøra da det banket på hjemme i Truro i England.

Han trodde det var en julegaveleveranse, men det som ventet på utsiden av døren skulle vise seg å forandre livet hans for alltid.

Kastet på feil person

På utsiden av døren ventet en mann med en halvliter svovelsyre, som han kastet i ansiktet på Christopheros.

38-åringen, som da var 30 år, skjønte at det var syre da han kjente at T-skjorten smeltet fra skuldrene hans.

I ettertid har det vist seg at gjerningspersonen skulle gjennomføre et hevnangrep, men han kastet syre på feil person.

Christopheros havnet på sykehuset, og de var usikker på om han ville overleve skadene. Heldigvis overlevde han, men han har måttet leve med store skader og arr i ansiktet.

Briten har gjennomført over 60 operasjoner i ansiktet etter skadene, har slitt med å sove på grunn av stram hund rundt øynene og er fortsatt delvis blind på ett øye.

FØR: Slik så britiske Andreas Christopheros før han ble utsatt for syreangrepet som 30-åring. Foto: Handout/Reuters

Selv om Christopheros må leve med sitt deformerte ansikt resten av livet, er gjerningspersonen nå fri og måtte kun sone halvparten av sin 16-årige dom i fengsel.

Det får Christopheros til å reagere:

– Jeg har fortsatt regelmessige operasjoner, og jeg vil ha operasjoner i mange år fremover, mens angriperen min er ute og lever et normalt liv, uttalte Christopheros i et intervju med The Independent nylig.

Ønsker strengere straff

Antall syreangrep i England og Wales har økt med hele 69 prosent fra 421 til 710 angrep i 2022, ifølge Acid Survivors Trust International (ASTI).

38-åringen ber nå myndighetene om å ta problematikken på alvor, og krever at det må bli strengere straff for personer som begår syrekriminalitet.

Christopheros sier til The Independent at statistikken er alarmerende.

– Jeg ville heller ha blitt skutt. Jeg ville heller ha blitt knivstukket. Da ville jeg ha vært i stand til å gjenoppbygge livet mitt. Jeg hadde ikke måttet stå opp hver morgen og se på det deformerte ansiktet mitt, sier han til avisen.

Syreofferet ønsker at straffen blir strengere, og at dommere får mer informasjon om den livslange virkningen av syrekriminalitet.

Ifølge Christopheros velger land som blant annet India og Pakistan å straffe syrekriminalitet med livstid eller minst 10 til 14 år i fengsel.

Han håper også at myndighetene skal gjøre det vanskeligere å få tak i syre, ettersom man enkelt kan kjøpe det til en billig penge på nett.

STRENGERE STRAFF: Andreas Christopheros mener at syrekriminalitet bør få strengere straff, og mener at gjerningspersonen som kastet syre på ham slapp for billig unna. Foto: PETER NICHOLLS

Slik ser han ut i dag

En talsperson for justisdepartementet i England har uttalt at de føler med Christopheros og alt han har vært gjennom følelsesmessig og fysisk.

Talspersonen forteller at det har blitt gjort endringer i loven som kan gi livstid i fengsel ved syrekriminalitet, men at det til syvende og sist er opp til dommerne å avgjøre straffen.

I dag driver Christopheros en kampanje for overlevende sammen med Katie Piper Foundation, hvor de holder foredrag om sine erfaringer.

Den britiske TV-vertinnen Katie Piper ble også utsatt for et syreangrep i 2008 på åpen gate. Det var en sjalu ekskjæreste som sto bak angrepet.

På bildet under kan du se hvordan 38 år gamle Christopheros ser ut etter hendelsen i dag. Nummer to fra høyre er Andreas Christopheros, og kvinnen helt til venstre er Katie Piper.