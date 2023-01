Fikk snøsjokk da han kom til hytta

Hytteeier og tidligere ordfører i Tønsberg, Petter Berg, kunne nesten ikke se hytta si da han nylig reiste opp til Killingdalen.

– Hytta ligger inntil veien, men er nesten dekket av snø, forteller Berg til TV 2.

– Det første jeg tenkte var at dette kommer til å ta tid, men at det bare var å sette i gang og ta ett spadetak om gangen.

Det var Tønsberg blad som først omtalte saken.

Måtte grave seg inn

Hytta til Berg ligger i Veggli, like ved Hardangervidda, hvor det har kommet store snømengder den siste tiden.

– Snøen gikk jevnt med vannbrettet på taket, og vi måtte grave oss ned til hytta. I tillegg var det store snømengder på taket, sier han.

Berg og reisefølget måtte først prioriterte å måke en gang til døra, slik at de kunne komme seg inn. Deretter spadde de seg utover.

– Vi brukte torsdagen og formiddagen på fredag på å måke og grave frem hytta.

NESTEN USYNLIG: Hytta og annekset til Petter Berg hadde nesten forsvunnet i snømengdene. Foto: Privat

Han forklarer at det også hadde kommet ekstra snø foran hytta som følge av veibrøyting.

– Der gikk snødybden opp i to meter, og dekket hele vestveggen og et anneks som ligger inntil hytta. På taket var det rundt en meter med snø, sier Berg.

Advarer hyttefolket

Han var sist på hytta sent på høsten, men sier at det har kommet store snømengder i romjulen og nyttårshelgen.

– De som ikke har vært på hytta siden før jul, får seg nok en overraskelse når de oppdager de store snømengdene som har kommet i vinter, sier Berg og legger til:

– Det får vi glede oss over. Det gir jo fantastiske muligheter til å dyrke skisporten!

TERRASSEN: Her vises de høye snøkantene foran hytta. Foto: Privat

Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad, sier at det er viktigst å måke hyttetaket ved store snømengder. Også store terrasser, eller snø som presser mot yttervegger, bør måkes.

– Det gjelder å være føre var, og ikke risikere eller spekulere i at taket holder. Hvis større snømengder raser ned, kan det også forårsake skader på andre ting enn taket, og i verste fall også personskade, sier Rysstad til TV 2.

Han forklarer videre at man også kan risikere reduksjon i erstatningen dersom man ikke har tatt forholdsregler og måkt.

– Eldre hytter tåler mye mindre enn nye hytter. Det kommer også an på spennet, men det viktigste er at man ikke spekulerer i dette. Måk heller litt for tidlig enn litt for sent, understreker Rysstad.

MÅKER TAKET: Kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad, sier at det er viktig å måke hyttetaket ved store snømengder. Her måker han hyttetaket selv. Foto: Privat

Skal dra opp oftere

Kommunikasjonssjefen i Gjensidige oppfordrer til å alliere seg med ulike hyttefirmaer for å få hjelp til å måke når det snør som verst.

– Det finnes også noen Facebook-grupper der man kan finne hjelp. Men vær obs på hvem du bruker, slik at du ikke kommer i ansvar dersom noen du bruker skulle skade seg i et oppdrag for deg, sier Rysstad og fortsetter:

– Og uansett hvem som er på taket, deg selv eller andre, vær bevisst på risikoen og foreta eventuelt sikringstiltak.

Hytteeier Berg forteller at de kommer til å dra opp jevnlig til hytta for å følge med på snødybden fremover.

– Og selvfølgelig for å nyte den storslagne naturen. Vi er jo nordmenn, så vinteren burde vi jo bare glede oss over – så snart vi er ferdig med måkingen og har sikret hyttene våre, sier Berg.