Fikk skrapelodd av sjefen – vant halv million

Et firma i Kentucky i USA fikk en ekstra fin førjulsgave da en av de ansatte var så heldige å vinne i lotto.

Det skriver Fox Business.

Gavene kom for sent

Sheila Colter ved Med Center Health Environmental Services i Bowling Green hadde egentlig allerede kjøpt julegaver på internett til sine ansatte.

Gavene nådde imidlertid ikke frem i tide til julefeiringen deres, og sjefen måtte derfor finne en alternativ gave.

– Så jeg bestemte meg for å kjøpe skrapelodd i stedet, forteller Colter.

De ansatte skrapte loddene sammen, og vant først et beløp på rundt 500 norske kroner.

Da bestemte de seg for å kjøpe et nytt lodd, og gikk for et litt dyrere skrapelodd kalt Millionaire Club. De vant rett over tusen kroner på dette loddet, valgte de å kjøpe to skrapelodd til.

Da ble bare vinnerlykken enda større:

På et av skrapeloddene vant de andrepremien på hele 50.000 dollar, noe som tilsvarer over en halv million norske kroner.

– Vil aldri glemme dette

Ettersom de ansatte hadde en avtale om at de spilte sammen som en gruppe, skal de nå dele rundt 525.000 kroner mellom seg – som en julegave.

De var totalt 21 personer som spilte sammen på jobb, og de skal dele premien. Det betyr rundt 2380 dollar, altså rundt 25.000 norske kroner på hver.

Colter forteller at hun planlegger å bruke gevinsten til å kjøpe julegaver, og hun tror flere vil ha god nytte av pengepremien de får.

En ansatt, Winnie Beckman, forteller at hennes mor nylig ble diagnostisert med kreft, og at hun vil bruke pengepremien på behandling og medisiner til moren.

– Dette vil hjelpe mye, og jeg vil aldri glemme dette, forteller Beckman.