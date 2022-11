Fikk sjokk da han så hva som var i kofferten

UVANLIG FUNN: Transportation Security Administration gjorte et funn utenom det vanlige ved en flyplass i New York. Foto: Transportation Security Administration

Det er ikke noe nytt at folk tar med seg rare ting på fly.

Tirsdag morgen i New York var intet unntak, da det ble gjort et uvanlig funn på John F. Kennedy internasjonale lufthavn.

En av sikkerhetskontrollørene ble mistenksom da han merket at det stakk oransje hår ut fra glidelåsen på en koffert, ifølge New York Post.

Var i live

Bagasjen hadde blitt sjekket inn og røntgenforografert, og kontrolløren fra Transportation Security Administration (TSA) fikk sjokk da han til slutt åpnet kofferten.

Der lå den en levende katt.

Lisa Farbstein, som er talsperson for TSA, ytret seg om funnet på vegne av etaten på Twitter.

HÅR: Det stakk flere oransje hårstrå ut fra kofferten. Foto: Transportation Security Administration

Hun forteller at den reisende ikke visste at han hadde en levende katt i bagasjen sin.

– Han sa at katten tilhørte noen andre i husstanden hans, sier Farbstein og legger til:

– På den lyse siden er katten ute av sekken, og trygt hjemme igjen.

TSA har også skrevet om hendelsen på sin Twitter-profil hvor de også deler bilder av funnet.

Visste ikke at katten var borte

Eieren av katten skjønte ikke at katten hennes, «Smells», var borte før hun fikk en telefon fra flyplassen.

SCAN: Slik så røntgenbildene av kofferten og katten ut. Foto: Transportation Security Administration

Alix, som ikke vil bli omtalt med etternavn, forteller at de ringte for å høre om hun ønsket å anmelde hendelsen.

– Han ville vite om det var noen grunn til at han prøvde å stjele katten min og dro til Florida, sier katteeieren til New York Post.

Ifølge Alix var TSA på vei til å sette den reisende mannen på en «No fly»-liste for å ha stjålet en katt.

Alix kunne forsikre dem om at det hele bare var et uhell, og at mannen hadde vært gjest hos henne.

Hun tror at «Smells» bare hadde utforsket bagasjen og klatret inn i den på egenhånd.

Katten er nå hjemme igjen hos Alix. Den har fått flere godbiter av henne, men hun forteller at det ikke virker som katten er påvirket av hendelsen.