Fikk sjokk da han åpnet knekkebrød-pakken

Da Marius Hoøen (21) og kjæresten skulle starte måltidet med knekkebrød, gjorde de et urovekkende funn.

Så straks de åpnet posen fløy det en sliten møll ut. Da de tok enda en titt, var knekkebrødene fra Wasa dandert både larver og spindelvev – men det stoppet ikke der.

– Heslig

19. desember kjøpte paret to poser med knekkebrød på butikken, som de skulle kose seg med i løpet av uken.

Lite visste de begge at de knapt kunne spise mer av brødet i fremtiden.

EKSTRA PROTEIN: Marius Høoen og kjæresten gjorde et urovekkende funn i knekkebrødpakken. Foto: Privat

– Vi hadde kjøpt pakken den samme uken, og det var heller ikke noe hull på pakken, forteller 21-åringen til TV 2.

Det var kjæresten hans som først la merke til de ekstra krabatene, da insektet fløy ut av pakken idet hun åpnet den. Til tross for at hun var forskrekket og skvatt til, åpnet hun hele posen.

Der ventet det seg larver og spindelvev på flere av brødene.

– Da jeg fikk se i pakken og så alle larvene og spindelvevet, var det bare veldig heslig. Jeg mista matlysten.

Videre forteller Hoøen at han kontaktet Wasa umiddelbart, som gav ham et gavekort for den proteinfylte affæren.

«Attraktive» for småkryp

Monika Thoresen er Brand Manager for Wasa Norge, som eies av selskapet Barilla. Hun forteller at de kjenner til saken fra før, og har allerede håndtert det med 21-åringen. De deler likevel deres kvalitetsrutiner med TV 2:

– Vi forstår at slike opplevelser er svært ubehagelig for de som opplever dem, og håndterer derfor hver enkelt henvendelse individuelt, skriver Thoresen i en mail.

Videre skriver hun at kvaliteten på deres produkter er deres absolutt største prioritet, og at de har strenge interne rutiner og kontroller ved alle deres produksjonsanlegg og varehus.

Deres knekkebrød stekes på så høy temperatur at ingenting levende vil kunne følge med, men små krabater kan likevel dukke opp:

– Enkelte insekter kan komme seg inn gjennom en uåpnet pakke og har egenskaper som gjør at de kan «tette igjen» hullene etter seg, slik at man ikke vil kunne se hvordan det kom seg inn i pakken.

Ut fra nøkkeldataen på pakkene med knekkebrød som Hoøen kjøpte, var de levert ut fra varehusene for lang tiden siden – som vil si at det er mer enn 160 dager siden produksjonen. Hun forklarer at mye kan ha skjedd med et kornprodukt på den tiden:

– Knekkebrød er en type matvare, som i likhet med for eksempel mel, brød, kornblandinger og andre kornvare, er «attraktive» for småkryp – altså ikke immune mot insekter. Derfor har vi strenge rutiner ved våre produksjonsanlegg og lager i forhold til skadedyr og andre insekter.

Til tross for det, står nok ikke knekkebrød på menyen for både 21-åringen og kjæresten i aller nærmeste fremtid:

– Det blir ikke noe knekkebrød på en god stund, isåfall, forteller han lattermildt.