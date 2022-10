Fikk seg en overraskelse da hun så døtrenes skolebilder

Det dukket opp et uventet portrettbilde da Emma Roberts fikk bildene fra døtrenes skolefotograferingen hjem.

ZIGGY GIKK TIL SKOLEN: Her er katten Ziggy på vei til skolen sammen med Megan og Chloe. Foto: Kennedy News and Media

Familiemoren Emma Roberts hadde sett frem til å få hjem de nye skolebildene til døtrene, Megan (10) og Chloe (7).

Da hun åpnet bildepakken, fikk hun seg derimot en overraskelse som fikk henne til å bryte ut i latter.

På ett av bildene dukket nemlig katten deres, Ziggy, opp, skriver BBC.

Snek seg inn på skolefotografering

Kjæledyret Ziggy hadde sneket seg inn på Chloe og Megans skolefotografering og endte opp med et helt eget portrettbilde.

– Chloe ga brevet til meg, og jeg forventet at det skulle være bildene hennes. Men da jeg så, brøt jeg ut i latter, sier moren.

Da Roberts så bildene, spurte hun sine døtre hva som hadde skjedd. De svarte at katten bare hadde hoppet opp på stolen og stilt seg opp foran kameraet.

SKOLEPORTRETT: Katten Ziggy fikk to egne portrettbilder under skolefotograferingen han snek seg inn på. Foto: Kennedy News/Tempest Photography

Den fire år gamle katten stirret rett i kameralinsen på ett av bildene, og snudde hodet til høyre på et annet.

Ziggy hadde gjort det hele på eget initiativ, og jentenes mor ønsker gjerne å kjøpe et eksemplar av Ziggy.

Bildet skal få en plass på peishyllen sammen med Chloe og Megan.

– Tror han er en elev

Familien forteller at katten flere ganger har fulgt etter dem til skolen. Nylig har også skolen sagt at det er greit at katten kommer innom i ny og ne.

Noen ganger sover han på rektors skrivebord eller på hauger med bøker. Ziggy rusler også rundt i gangene og besøker flere klasserom.

Skolen jentene går på heter Drury Primary School og ligger bare ti minutters gange hjemmefra i Flintshire i England.

Rektoren ved skolen, Mark Biltcliffe bekrefter at katten er hjertelig velkommen på skolen.

– Han tror han er en elev, så det er passende at han har fått sitt eget bilde. Jeg tror det vil bli satt opp på oppslagstavlen for ansatte, sier han.