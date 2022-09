Fikk overraskende turkamerat: – Aldri opplevd lignende

Katten «Pusur» hadde vært borte i fire dager. Så fant en turgruppe han på veien opp til et bratt fjell.

CECILIEKRUNA: Pusur ble med et turfølge opp Ceciliekruna i Stryn kommune. Foto: Terese Sunde

Nylig dro Terese Sunde og en gjeng bekjente ut på en krevende fjelltur opp Ceciliekruna i Stryn kommune.

Det tok ikke lang tid før de oppdaget at de hadde fått et nytt medlem i turfølget.

Katten Pusur hadde nemlig også begitt seg ut på topptur.

– Vi oppdaget katten med en gang, men tenkte at han kom til å snu etter hvert, forteller Sunde til TV 2.

Det gjorde den derimot ikke – katten fortsatte å gå med dem opp i fjellet.

Det var Fjordingen som først omtalte saken.

Utfordrende fjelltur

Ceciliekruna er 1 717 meter over havet, og har et krevende terreng. Sunde beskriver fjellet som bratt og luftig.

Det kan også gå flere steinras mens du bestiger fjellet.

Etter hvert ble Sunde skeptisk til om katten ville klare å følge dem, ettersom det er et fjell man kun bør gå sammen med lokalkjente.

– Terrenget ble vanskeligere, men den fulgte fortsatt etter, forteller hun.

1 600 HØYDEMETER: Katten tok seg en velfortjent pause til en flott utsikt fra Ceciliekruna. Foto: Terese Sunde

Katten ble med dem opp til 1 600 meter over havet, og var på tur i ti-elleve timer.

– Det var en heldagstur. Han var veldig sliten på vei opp, og han begynte å henge med tunga og gikk saktere og saktere, forteller Sunde, som aldri har opplevd at en katt har blitt med henne på fjelltur før.

På tilbaketuren fikk katten derfor skyss i en ryggsekk ned fjellsiden.

Savnet i fire dager

På vei ned fra fjellet sendte turfølget noen meldinger, og fant til slutt ut hvem sin katt som hadde fulgt etter dem.

SLITEN: Katten Pusur fikk hvile i en sekk på vei ned fra fjellet. Foto: Helge Hafsås

De fant ut at katten het Pusur (2), og gjensynsgleden var stor da han endelig møtte matmor, Kjellaug Molnes, igjen.

Pusur hadde nemlig vært borte i hele fire dager. Hun var bekymret for hva som hadde skjedd med den.

– Jeg fikk en telefon fra en nabodame som vet hvordan katten min ser ut. Hun hadde fått en snap fra en på turen og sa: «Dette er Pusur!» forteller Molnes til TV 2.

Nabodamen spurte om katten hennes var hjemme. Da svarte matmor at han ikke hadde vært hjemme på flere dager.

– Så sier hun: «Jeg tror katten din er på vei til Ceciliekruna.» Da svarte jeg: «Er det sant?», forteller Molnes og legger til:

– Så gikk jeg bare og smilte og flirte. Det hørtes ut som et eventyr.

UT PÅ TUR, ALDRI SUR: Pusur i fantastiske omgivelser i Olden i Stryn kommune. Foto: Helge Hafsås

– Stolt av katten min

Matmor Molnes bor rett ved Oldevatnet i Stryn kommune. Ceciliekruna ligger på den ene siden av vannet. Hun bor på den andre siden.

Hun har flere ganger opplevd at Pusur følger etter henne når hun skal ut på tur, men han har aldri dratt på fjelltur før.

Etter at turgåerne hadde kommet ned fra fjellet, kjørte Molnes bort for å hente Pusur.

GJENFORENT: Matmor Kjellaug Molnes var glad for å få katten sin Pusur hjem igjen. Foto: Privat

– Jeg var utrolig takknemlig og glad jeg fikk han hjem igjen. Han hadde ikke greid seg der oppe alene, sier hun.

Molnes merket i ettertid at turen hadde tatt på for Pusur. De neste to dagene gjorde han ingenting annet enn å sove og spise.

Og det fikk han lov til:

– Jeg er veldig stolt av katten min, og så er det litt stas at det har blitt så mye oppstyr rundt katten, sier Molnes.