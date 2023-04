Fikk mega-ørret på barnestang

Det er ingen tvil om at fiskestenger for barn også duger til å dra inn den store fangsten. Det fikk en sørlandsfamilie nylig erfare.

Lørdag tok Ivar Magnus Jansen fra Søgne familien med på fisketur i Søgne-skjærgården.

Tvillingene hans på 4,5 år hadde fått seg helt nye barnestenger fra Otto oter for anledningen. Det ble en fisketur de sent vil glemme.

Det var N247 som først omtalte saken.

Rundt seks kilo

Da familien hadde kommet seg ut med båten, kastet de snøret i sjøen og tvillingene dro opp noen lyr.

Så nappet det plutselig veldig i den ene barnestanga.

– Jeg hjalp dem litt frem og tilbake, så jeg holdt i stanga akkurat da, og da bet det en svær «blege» på min datters stang, forteller Jansen til TV 2.

«Blege» er et dialektord for sjøørret.

Jansen brukte rundt ti til femten minutter før han endelig fikk fisken opp i båten.

Da viste det seg at de hadde fått en stor sjøørret, på rundt fem til seks kilo, på kroken til den lille barnestanga.

STOR FANGST: Tvillingene var godt fornøyd med fisken de fikk på fiskestanga. Foto: Privat

– Helt i hundre

Sørlendingen er imponert over at barnestanga klarte å holde en så tung fisk:

– Jeg hadde aldri trodd at vi skulle klare å få den inn og opp i båten. Vi prøvde det vi kunne, og fikk det til. Tror det var litt flaks, for det er fort at man mister dem, forklarer han.

Tvillingene var i ekstase da de fikk den store ørreten opp fra sjøen, og sønnen hjalp til med hoven for å få den opp:

– De var helt i hundre, men det var vel jeg også, ler faren.

Familien fikk rundt åtte fisker til sammen, og det ble helgemiddag av lyren.

– Sjøørreten ligger fortsatt i fryseren, forteller sørlendingen.

Jansen kjenner godt til regelverket for fiske av anadrome arter. Han er hummerfisker og forteller at han følger regelverket.

Anadrome fiskearter kan være blant annet laks, sjøørret og sjørøye. En anadrom fisk er en fisk som beiter i havet og vandrer opp i elvene for å gyte, ifølge Miljødirektoratet.