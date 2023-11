Fikk ikke låne hjertestarter av museum – mann døde

MUSEUM: En av danserne som var i Golden Gate Park løp til dette museet for å låne en hjertestarter. Foto: Skjermdump Google Maps

Meddanserne visste at mannen (70) hadde en hjertesykdom og trengte hjelp straks.

En dansegruppe var i Golden Gate Park i San Francisco søndag, da en 70 år gammel danser plutselig kollapset.

De fleste i dansegruppen visste at 70-åringen hadde en hjertesykdom, og at det sto om sekunder om å redde ham.

Da en meddanser løp til et museum i nærheten for å hente en hjertestarter, fikk han ikke det svaret han håpet på.

Fikk «nei»

Vedkommende gikk inn til De Young Museum og ba om å få bruke hjertestarteren deres til et nødstilfelle.

En museumsansatt sjekket med sjefen sin, men fikk beskjed om at hjertestarteren ikke kunne forlate bygningen.



Ifølge San Francisco Chronicle prøvde meddanseren å tilby både klokken og lommeboken sin, bare de kunne få låne hjertestarteren til museet.

Svaret var fortsatt det samme.

Da meddanseren løp tilbake hadde en lege kommet til stedet og startet med hjerte- og lungeredning. Minutter senere kom ambulansepersonellet.

Mannens liv sto ikke til å redde, og han døde av hjertesvikt, selv om ambulansepersonellet brukte hjertestarter.

En etisk problemstilling

I ettertid av hendelsen har dansegruppa og mannens familie undret seg over om museet hadde en etisk forpliktelse til å gi fra seg hjertestarteren.

San Francisco Chronicle skriver at det viser seg, ifølge eksperter, at museet ikke er juridisk forpliktet til å dele hjertestarteren.

HJERTESTARTER: En hjertestarter gir støt for å gjøre hjerterytmen normal igjen. Foto: Christina Hårvik Nieuwlaat

Det er også flere moralske problemstillinger som kan oppstå dersom de hadde gitt den bort:

Hva skulle museet gjort dersom en besøkende trengte hjertestarteren like etter at de hadde lånt den ut? Det er også vanskelig å vite om det er en tyv som egentlig prøver å stjele hjertestarteren som koster rundt 2000 dollar.

Det er mange forvirrende gråsoner ved en slik problemstilling, ifølge tidligere ambulansepersonell Joanna Sokol.

– Det er svært sjelden klare svar på hva som er rett og galt, sier hun.

Sokol legger likevel til at dersom hjertestarteren er innenfor løpeavstand fra personen som trenger den, så bør den lånes ut.

Skal gjøre endringer

Museumsdirektøren ved De Young Museum, Helena Nordström, uttrykker sin dypeste medfølelse for 70-åringen som døde, og forteller at de nå skal gå gjennom prosedyrene sine.

Ifølge Nordström er det ikke tillatt at teknisk utstyr, utover bærbare datamaskiner, forlater bygningen uten tillatelse. Men det kan skje endringer nå:

– Likevel har hendelsen fått oss til å gjennomgå museenes beredskapsprosedyrer for hendelser som kan skje utenfor museets lokaler i fremtiden, slik at vi kan være så hjelpsomme som mulig, sier direktøren.

Den ene søsteren til den 70 år gamle mannen som døde, har uttalt at hun håper og tror at det var en grunn til at museet sa nei til å låne bort hjertestarteren.

– Jeg føler det må ha vært noe praktisk som fikk den personen på museet til å stoppe, for folk er i grunnen ganske flinke og vil ikke at noen skal dø, sier søsteren ifølge San Francisco Chronicle.