Fikk flyforbud grunnet overgangsalder og diabetes

Et britisk ektepar hadde akkurat kommet seg om bord i Jet2-flyet, og gledet seg til en Roma-ferie sammen tidligere denne måneden.

Ferien ble ikke helt slik ekteparet hadde sett for seg, da personalet mente at kvinnen ikke var skikket til å fly.

Det skriver The Independent og Chronicle Live.

Reagerer på behandling

Den 56 år gamle kvinnen hadde spurt om å bruke toalettet like etter at hun kom om bord i flyet i Newcastle.

Da hun satte seg tilbake i setet igjen, ble personalet bekymret for helsen hennes, ettersom hun svettet og var svimmel.

Kvinnen forklarte at hun har diabetes type to, og at det bare skyldtes lavt blodsukker. Hun forklarte at hun også gikk gjennom overgangsalderen, noe som førte til svetten.

Flybesetningen ble likevel bekymret, og sa hun måtte forlate flyet ettersom hun var en flyrisiko.

– Jeg sa: «Hva, for å ha diabetes? Ser jeg syk ut nå?» og besetningsmedlemmet svarte: «Vel, faktisk gjør du ikke det,» uttalte kvinnen til Chronicle Live.

56-åringen hevder også at de måtte levere tilbake sine tollfrie varer, møte hos grensekontrollen for et avhør og fikse drosje hjem selv.

Paret måtte også kontakte hotellet i Roma for å avbestille bookingen sin.

– Det er ikke til å tro at vi ble behandlet på den måten. Det var helt sinnssykt. De kan ikke gjøre dette mot folk, sier den britiske kvinnen.

Beklager

56-åringen stiller nå spørsmål ved hvorfor det ikke ble kontaktet medisinsk assistanse når hun gikk av flyet, ettersom de mente hun var uegnet til å fly.

Kvinnen har også prøvd å kontakte Jet2 for å få refundert pengene sine for miniferien, og forteller at hun aldri har hatt problemer med selskapet før.

Flyselskapet Jet2 beklager til kvinnen i en uttalelse:

– Etter å ha vært i kontakt med uavhengige medisinske spesialister, tok vårt mannskap denne avgjørelsen, da helse, velvære og sikkerhet til kundene våre alltid er vår første prioritet.

Videre sier en talsperson fra Jet2 at 56-åringen vil få refundert alle kostnadene for ferien hennes.