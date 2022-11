Fikk firlingsjokk: – Det var mye å ta innover seg

Texas-paret var forberedt på å bli en familie på seks, og hadde kjøpt en bil til det. Bilen skulle fort vise seg å ikke være stor nok for familien.

FIRLINGER: Gaby og Patrick Hagler fra Texas i USA var ikke klar over at de ventet firlinger, så da de så ultralydbildene fikk de sjokk. Foto: KameraOne

,Gaby Hagler (40) og Patrick Hagler (50) hadde tre barn, men ønsket gjerne et fjerde for å fullføre familien.

Først opplevde de en spontanabort, men i desember ble Gaby til slutt gravid og paret var i ekstase.

Da hun skulle på sin første ultralyd, fikk de seg en mildt sagt stor overraskelse.

– Veldig sjokkerte

Paret fra Texas forteller til KameraOne at de først trodde de så babyen fra ulike vinkler under ultralyden, men så begynte sonografen å telle på skjermen: 1 - 2 - 3 - 4.

Gaby og Patrick ventet firlinger.

Sonografen spurte Hagler-paret om de visste at de ventet firlinger, men da svarte de kjapt at de ikke hadde noen anelse om det.

– Vi hadde allerede kjøpt en stor bil klart for vår familie på seks, så vi ble veldig sjokkerte da vi skjønte at firlinger ville gjøre oss til en familie på ni, sa Gaby og la til:

– Det var mye å ta innover seg.

Oddsen for å få firlinger er naturlig liten, og det skjer ikke ofte.

HVER SIN FARGE: For å se forskjell på firlingene har babyene fått hver sin farge. Adam har blå, Bennett har grønn, Coby har hvit og Dane har grå. Foto: KameraOne

Fra før har paret en sønn sammen på to år, og hvert sitt barn fra tidligere forhold.

Ser ikke forskjell på dem

I juni i år kom de fire små guttene til verden: Adam, Bennett, Coby og Dane.

Den siste tiden har normalen i hjemmet blitt 47 bleieskift, 32 flasker med mat, en og en halv pakke våtservietter og tre lass med babyklær til vask hver dag.

Hagler-paret mener de har fått en unik mulighet til å oppdra fire gutter samtidig, men de har støtt på noen utfordringer.

I starten var det vanskelig å skille mellom de fire guttene, spesielt Bennett og Coby, som er utrolig like hverandre.

– Jeg må male en av tåneglene deres slik at jeg kan skille dem fra hverandre, sier Gaby.

Bennett har en grønn tånegl, mens Coby har en hvit tånegl. Tidligere malte de også neglene til Adam og Dane også, men med tiden har det blitt lettere å se forskjell på dem.

Fargene til Adam og Dane er blå og grå.

Til tross for en helt ny, og uventet, hverdag forteller Gaby og Patrick at de er lykkelige over den noe voldsomme familieforøkelsen.