Fikk fengselsstraff etter papegøyen angrep lege

En mann fra Taiwan var ute og luftet papegøyene sine da det gikk riktig så galt.

Nå er han dømt til to måneders fengsel og må betale en bot på rett over 900.000 norske kroner, ifølge Taiwans nyhetsbyrå Taiwan Focus.

Papegøye skremte lege

Under lufteturen gikk mannen med papegøyene forbi et område hvor en lege var på joggetur.

En av papegøyene landet på legens rygg og skremte ham ved å slå gjentatte ganger med vingene.

Hendelsen førte til at legen falt, og fikk hoften ut av ledd og brakk bekkenet.

En annen som fikk et nært møte med en papegøye var sykkelstjernen Michele Scarponi. Se hva som skjedde i videoen under:

Legen var innlagt på sykehus i én uke på grunn av skadene han fikk, og kunne ikke jobbe på et halvt år. Det tok han seks måneder å komme seg på bena igjen, og legen måtte ha spesialbehandling i ytterligere tre måneder.

Legen jobber som plastikkirurg og kunne ikke jobbe ettersom arbeidsdagen består av å stå i flere timer mens han opererer.

Ønsker å anke

I retten kom det frem at legen valgte å saksøke papegøyeeieren for uaktsom skade, og ba om erstatning for hans økonomiske tap.

– Han kan gå igjen nå, men dersom han står i lange perioder blir han nummen, uttalte legens advokat.

En representant fra Tainan District Courts administrative avdeling har uttalt at saken er sjelden, og at de ikke har sett en lignende sivil rettssak de siste årene, ifølge BBC.

Retten konkluderte med at legens fall var forårsaket av papegøyeeierens uaktsomhet.

Papegøyen er 40 centimeter høy, og strekker 60 centimeter over vingene, noe som gjør at retten definerer det som et stort dyr. Retten mener eieren burde tatt grep for å unngå situasjonen.

Eieren fikk fengselsstraff på grunn av «å ha forårsaket utilsiktede skader».

Papegøyeeieren har uttalt at han respekterer rettens avgjørelse, men ønsker å anke. Han mener at papegøyene ikke er aggressive, og hevder at erstatningskravet på over 900.000 norske kroner er for høyt.

Det er uklart hva som skjer med papegøyen fremover.

Papegøyen Lola skremte en TV-reporter rett før en direktesending i Australia. Se video under: