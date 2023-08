Fikk «eksplosiv diaré» på cruise – varsler søksmål

Nå blir det muligens et storsøksmål mot Carnival cruises etter at flere passasjerer ble syke på flere av deres cruiseskip.

Rundt 200 tidligere cruisepassasjerer er sure på Carnival Cruises.

Drittsure.

For det som skulle være en deilig luksusferie på havet, endte med flere dager sittende på dosetet.

Virusutbrudd

339 passasjerer og 13 ansatte ble smittet av et norovirusutbrudd mens de var om bord på selskapets cruiseskip fra desember 2016 og februar 2017.

Nå blir det muligens et storsøksmål mot Carnival cruises, melder australske News.

Fredag ble det nemlig lagt frem for domstolen at 200 av de smittede kan være kvalifisert til å delta i søksmålet.



Norovirusinfeksjon er en magetarminfeksjon som er svært smittsom. Den gir kvalme, oppkast, magesmerter og vandig diaré, ifølge NHI.



Klarte ikke gå

Julie McLean-Phillips representerer den store gruppen av gjestene som reiste med Sun Princess fra Australia i desember 2016.

Kvinnen hevder hun ble lovet en cruisetur som var behagelig og avslappende. I stedet ble hun værende på lugaren med sin søster som ble syk få dager etter avreise.

Ifølge kvinnen ble hun ikke tilbudt en alternativ overnatting, og ble tvunget til å være på det samme uhygieniske rommet med søsteren.

Dette førte til at også hun ble smittet, og begge søstrene hadde det de beskriver som «ukontrollerbare oppkast» og «eksplosiv diaré».

De skal også ha hatt problemer med å gå på egen hånd.

Grunnet sykdommen kunne ikke søstrene benytte seg av fasilitetene om bord i skipet, som for eksempel boblebad og kasino.



Saksøkes

McLean-Phillips har gått til sak mot cruiseselskapet, og hevder de er ansvarlig for å ikke ha fortalt om risikoen og konsekvensene ved noroviruset.

Hun mener at de heller ikke ble tilbudt muligheten om å gå i land etter virusutbruddet, og krever full refusjon for turen.

Carnival cruises hevder derimot at risikoen for å pådra seg viruset på et cruise er like stor, eller vanlig, som en aktivitet der folk samles.

Dersom det blir en sak, og alle de kvalifiserte passasjerene deltar i saksgangen, må de muligens deles opp i undergrupper.

Det blir kjent først om én måned om det blir en rettssak eller ikke.