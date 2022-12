Fengslet skandalefestival-gründer turte ikke se dokumentar om seg selv

Da Netflix-dokumentaren «Fyre - The Greatest Party That Never Happened» ble vist i fengselet hvor Billy McFarland sonet, måtte han forlate rommet.

31 år gamle Billy McFarland ble dømt for svindel i 2018 som følge av skandalefestivalen Fyre, som han var medgründer for.

I et nytt intervju med den britiske gründeren Steven Bartlett i «The Diary of a CEO», deler han sine tanker rundt dokumentarfilmene om Fyre-festivalen.

Da han satt i fengsel turte han nemlig ikke se dokumentarene som handlet om han selv.

– Redd

Det ble laget to dokumentarer om Fyre-festivalen. Netflix kom ut med «Fyre - The Greatest Party That Never Happened», mens Hulus dokumentar gikk under navnet «Fyre Fraud».

Begge dokumentarene kom ut mens McFarland satt i fengsel for svindel som følge av den mislykkede festivalen.

I intervjuet med Bartlett forteller McFarland at en USB-pinne med begge dokumentarene kom inn i fengselet hvor han sonet.

Flere av de innsatte så begge dokumentarene i fengselets TV-rom – men da måtte McFarland forlate rommet.

VILL IKKE SE: Billy McFarland har ikke sett Fyre-dokumentarene. Her er han sammen med sin advokat Sabrina Shroff i 2017. Foto: Mary Altaffer / AP Photo

– Jeg gikk bokstavelig talt ut. Jeg tror jeg var én av to personer som ikke var i TV-rommet og så på dokumentarene, men jeg klarte det bare ikke, forteller 31-åringen og legger til:

– Jeg tror jeg fortsatt var i kampmodus, hvor jeg bare ikke hadde realitetsorientert meg med alt som hadde skjedd. Dessuten var jeg for redd til å høre påstander eller kommentarer fra folk, og ikke være i stand til å svare.

Katastrofetelt og kalde smørbrød

McFarland sier at han ikke følte seg stabil eller moden nok til å se dokumentarene da de kom ut.

Han innrømmer også at han fortsatt ikke har sett dokumentarene, selv flere år etter at de kom ut.

– Jeg vet ikke hvorfor, men jeg er ikke klar, forteller han.

Ifølge Business Insider ble Fyre-festivalen promotert som en luksuriøs musikk-fest på Bahamas. I forkant av festivalen reklamerte flere modeller som Kendall Jenner og Bella Hadid for festivalen.

De som kjøpte billetter til Fyre, ble lovet luksus på strandhytter, villaer og toppartister på scenen. Men de ble møtt av noe helt annet.

FENGSEL: Billy ble dømt til fengsel for svindel. Foto: Mark Lennihan / AP Photo

Gjestene måtte sove i katastrofehjelpstelt, ble servert kalde ostesmørbrød og det var ingen artister som dukket opp på scenen.

Festivalen ble kansellert, og flere av gjestene ble strandet på festivalområdet.

I oktober 2018 ble 31-åringen dømt til seks år i fengsel etter å ha svindlet flere investorer for millioner av dollar da han prøvde å skape Fyre-festivalen.

McFarland ble løslatt fra fengsel i mars 2022.