Fem leger etterforskes – brukte implantater fra døde pasienter

Rumensk påtalemyndighet åpnet nylig en etterforskning av fem leger i Romania.

Legene er mistenkt for å ha gjenbrukt flere medisinske implantater som er hentet fra døde pasienter.

Det skriver CNN.

Ikke forhåndsgodkjent

En av legene holdt til på et sykehus i byen Iasi, og har blitt anklaget for maktmisbruk og bestikkelser.

Personen skal ha hatt et nettverk med fire andre leger, som har gitt legen hjerteimplantater som kom fra avdøde pasienter.

Hverken familiene eller vedkommende selv hadde forhåndsgodkjent at det var greit.

Legen har nå blitt varetektsfengslet i påvente av etterforskningen som pågår.

Falske diagnoser

Ifølge påtalemyndigheten i Romania skal legen ha utført 238 operasjoner de siste syv årene, hvor legen har brukt implantater fra døde pasienter. Noen av implantatene har også ukjent opphav.

Ved å gjennomføre operasjonene skal legen ha satt sine pasienter i fare for alvorlige komplikasjoner eller død.

Påtalemyndigheten mener at flere av implantatene som ble anbefalt av legen ikke var nødvendige. Legen skal ha gitt pasientene falske diagnoser, eller forskrevet ut medisiner som utløste spesifikke symptomer, slik at det skulle være et behov for implantater.



Ifølge CNN har Romania et av de minst utviklede helsevesen i EU. Helsevesenet skal være preget av korrupsjon, ineffektivitet og politisert ledelse.