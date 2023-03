Får kritikk for dette

Hejeij går under navnet «Suerhycooks» på sosiale medier, og går viralt med hennes matlagingsvideoer. På TikTok har hun over 23 millioner følgere og flere hundre millioner visninger. I starten av februar vant hun prisen «Master of flavours» under en TikTok-prisutdeling i Mexico City.

I videoene viser influenseren en ganske glamorøs livsstil og lager en god miks av typiske retter fra Libanon og Venezuela, i tillegg til estetisk fin mat som trender på sosiale medier. Ofte er dette søtsaker med høyt sukkerinnhold.

Videoene hennes starter ofte med klipp fra andre som kaster bort mat i ulike settinger. Deretter lager hun noe lignende som hun gir ut til trengende mennesker i gatene. Dette blir hyllet i kommentarfelt, men får også kritikk.

Trist verden

I kommentarfeltet florerer det av kommentarer som:

– Neste gang prøv å gjøre det uten å filme det for å få visninger. Trist verden, skriver en TikTok-bruker.

– Noen personer elsker bare å bruke fattige folk for å bli berømt. Det er så irriterende, skriver en annen i kommentarfeltet.

Til tross for kritikken har hun også mottatt en hel del støtte i sosiale medier:

– I det minste så hjelper hun andre samtidig som hun blir kjent. Alle andre blir bare kjente, skriver en TikTok-bruker.

– Hun bruker berømmelsen til noe godt, skriver en annen.

Imponert

Omdømmeeskpert og professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, Peggy Simcic Brønn, sier at hun selv alltid setter spørsmål til moralen til slike mennesker.

SPEKTIKER: Brønn sier hun selv er en av de større skeptikerne og alltid stiller spørsmål til folks moral når det gjelder slike saker. Foto: Privat

– Det kommer alltid til å være skeptikere som stiller spørsmål til motivene hennes. Folk gir henne kritikk fordi de stiller spørsmål om hun er genuin eller om hun gjør det for berømmelse, sier Brønn.

Brønn tror selv at hun gjør det for både oppmerksomheten og for at hun vil hjelpe andre, og understreker at det er helt greit.

– I dette tilfellet er jeg imponert over henne. Hun kunne bare ha laget maten og gitt den bort, men hun viser hva et enkeltmenneske er i stand til. Hun er en rollemodell som prøver å påvirke andre og jeg syntes vi skal promotere mer av slikt.

Sammenlignet med Sophie Elise

Brønn mener at hun virker autentisk på overflaten, men at hun må være forsiktig. Hun sier at det er lett å trå feil når man blir berømt.

– Jeg tror mange kjendiser ikke er så reflekterte. De sier ting og gjør ting ofte uten å tenke seg om, sier hun til TV2.

Brønn sammenligner henne med Sophie Elise Isachsen (28) og trekker fram forskjellen på influenserne.

– Isachsen er berømt, men hvilken verdi har hun fra et samfunnsperspektiv? De gjør det samme, hvor de bruker et sosialt medium for å få oppmerksomhet. Forskjellen er at en har mer substans enn den andre.

Noe av kritikken mot influenseren er at hun gir ut mye søtsaker til folk som muligens hadde trengt mer næringsrik mat.

– Hvorfor skulle fattige folk ikke få spise søte ting, sier Brønn spørrende.

Hejeij har ikke besvart TV 2 sine henvendelser.

Sophie Elise Isachsen har heller ikke besvart TV 2 sine henvendelser om hva hun syntes om sammenligningen.