Får ikke beholde vegan-bilskilt – staten hevder det er seksuelt

Bileier Peter Starostecki hevder at bilskiltet hans ikke er seksuelt, men bare helt uskyldig.

BILSKILT: Peter Starostecki ønsker å beholde sitt personlige bilskilt, men det får han ikke lov til at staten. Her er han sammen med sine barn, Sadie og Jo Jo, foran bilen deres. Foto: Robert F. Bukaty / AP Photo

Veganer Peter Starostecki fra Maine i USA elsker bønneosten tofu så mye at han ville ha det som sitt personlige bilskilt.

Da kjøpte han bilskiltet «luvtofu», en forkortelse for «love tofu».

Nå får han ikke lov til å ha bilskiltet sitt lenger, melder AP News.

Sex-referanse

Staten Maine har ikke hatt noen grenser for hva folk kunne skrive på sine personlige bilskilt - selv kombinasjoner av tall og bokstaver som andre stater hadde nektet.

Nylig valgte staten å endre dette, og tilbakekalte derfor 274 bilskilt de anså som upassende.

TOFU: Peter Starostecki hevder at skiltet hans kun refererer til bønneosten tofu. Foto: Robert F. Bukaty / AP Photo

Det reagerte flere bileiere i Maine på – blant annet Starostecki, som elsker tofu.

Til nå har staten avvist alle ankene, også tofu-skiltet ettersom de mener «luvtofu» kan bli sett på som en referanse til sex.

Selv hevder Starostecki at det ikke er noen tvil om at det er bønneost bilskiltet refererer til, siden det er flere tofu-relaterte klistremerker på baksiden av bilen hans.

– Det er min protest mot å spise kjøtt og animalske produkter, sier Starostecki om bilskiltet sitt.

Hører ikke til på veien

De nye reglene i Maine forbyr nå skilt som er nedsettende henvisninger til alder, rase, etnisitet, seksuell legning, kjønnsidentitet, nasjonal opprinnelse, religion eller funksjonshemming.

Det er også forbudt med språk som oppfordrer til vold eller anses som uanstendig.

To venninner hadde blant annet matchende skilt med det engelske ordet for tispe, et hunndyr i hundefamilien. Dette fikk de ikke ha lenger.

I flere av klagene som har kommet inn, kommer det frem at flere hevder folk er for sensitive og at de nye reglene er latterlige.

Delstatsminister i Maine, Shenna Bellows, sier at dersom bilister ønsker å uttrykke seg, bør det skje på et støtfangerklistremerke – ikke på et bilskilt.

– Vi har en offentlig interesse i å holde fraser og ord som er krenkende, eller kan oppfordre til vold, utenfor veiene.

Veganeren Starostecki har blitt tilbudt skiltet «v3gan», men det ønsket han ikke. Nå har han bestemt seg for å droppe de personlige bilskiltene, og heller gå tilbake til vanlige nummerskilt.