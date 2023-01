Får flere reaksjoner etter dette

Onsdag morgen mottok nyhetsanker Linn Wiik flere meldinger fra observante seere som hang seg opp i en bestemt detalj under nyhetssendingen.

Denne gangen var det klesvalget hennes som skapte reaksjoner.

Flere seere mener nemlig at mønsteret på blusen hennes ligner på noe helt spesielt.

«Sperm» på blusen

– Jeg fikk melding av en tilfeldig seer som lurte på hvorfor jeg hadde på meg en genser full av sperm, forteller en leende Wiik og legger til:

– Nå klarer jeg ikke se noe annet enn sperm.

I noen av meldingene Wiik har mottatt fra TV 2-seerne skriver de blant annet:

«Dette er sperm!»

Se video av blusen til Linn Wiik under:

En annen skriver også:

«Jeg tenkte ikke på det før du sa det. Nå ser jeg kun sperm.»

Wiik humrer av meldingene hun har mottatt:

– Dette er bare morsomt. Det er veldig godt å se at TV 2 har observante seere som følger med på TV 2 Nyheter, forteller nyhetsankeret.

Hun vurderer likevel om hun kun skal gå for nøytrale farger i studio fremover:

– Nå blir det vanskelig å ta på seg denne uten å føle at man er dekket av sperm, ler Wiik.

Gravid-hint

TV 2-profilen forteller at noen seere også tror at hun prøver å hinte om at hun er gravid.

– Noen lurte på om jeg var gravid igjen, og at dette er første bildet av barnet.

Dette avkrefter hun til TV 2.

BLOMSTER: Blusen er dekket av svarte blomster. Foto: Frode Sunde / TV 2

Selv om flere hevder at det er sædceller på Wiiks bluse, har noen klart å se hva mønsteret faktisk skal forestille.

Den grønne blusen er nemlig dekket av svarte blomster:

«Kjære vene, dette er jo blomster,» skriver en observant seer på sosiale medier.