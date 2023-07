Fant mystiske skjelettrester i skogen – puslet det sammen til en elg

Da familien fra Asker var på tur på Gumøy i Kragerø kom de over noe de sent vil glemme.

Plutselig – midt i skogen – så de en haug av beinrester. Et dødt dyr – bare skjelettet. Mor i familien, Mona Herstad Paus, som har medisinsk bakgrunn og en kunstnerspire i seg, fikk en idé.

FAMILIETUR: Asker-familien tok seg en dagstur til Gumøy. Her er Nito Simonsen, Mona Herstad Paus og døtrene Pernille (12) og Iben (11) avbildet. Foto: Privat

Kragerø Blad Vestmar omtalte saken først.

Puslespillet

Far i familien, Nito Simonsen, forteller at de gikk en familietur, og så dukket bare beinrestene opp i skogen. De antok at skjelettet kom fra en elg.

Så begynte puslespillet.

– Restene lå litt mer spredt enn bildet tilser. Min kone har kunnskap innen medisin og kunstneriske ferdigheter, så hun bygde det til det man ser på bildet, forteller Simonsen til TV 2.



Se bildet av skjelettet øverst i saken.

Familien bygde det sammen med mor i spissen, og sendte det av gårde til lokalavisen på Kragerø.

– Vi brukte ikke hansker, men vasket hendene grundig før mobiler kunne tas i bruk i etterkant, understreker Simonsen.



– Ikke uvanlig

Leder i Kragerø Viltnemnd, Snorre Øien, forteller at det er helt normalt å finne skjelettet til døde dyr – spesielt unge dyr.

– Det er helt vanlig at ville dyr dør. Det ligger i naturens gang. Jo eldre de blir, jo større er sjansen for at de blir tatt ut i jakt. De er mer utsatt for sykdom og ulykker når de er unge. Gjerne i livets start og slutt, sier Øien til TV 2.

Øien anslår at den aktuelle elgen var ganske ung. Muligens opptil to og et halvt år gammel.

IMPONERT: Snorre Øien, leder i Kragerø Viltnemnd, er imponert over hvordan familien satte sammen elgen igjen. Foto: Torleif Fluer Vikre

Det er trolig fluer og larver som har blitt mette på elgen.

Øien mener at det ikke er uvanlig at skjelettrestene til store dyr som elg blir liggende på samme plass. De andre dyrene i skogen har ikke evnen til å rive løs deler og stikke av med det.

Hvis dyret dør på «riktig tid» av året, får fluer og mark komme godt til, så spiser de opp alt rundt beinet på veldig kort tid.

– Pusleferdighetene til familien var veldig bra. Men han var jo veldig kort i ryggen, da, avslutter Øien med en liten latter.