Fant menneskebæsj på kirkegården: – Respektløst

For tre år siden mistet Frits Jan Strømnes (68) mannen sin som han hadde vært sammen med i 16 år.

Årene etter at mannen hans gikk bort, besøkte Strømnes graven hans flere ganger i uka. Men forrige tirsdag fikk han seg en overraskelse da han kom til gravlunden ved Borge kirke i Lofoten.

Lofotposten omtalte saken først.

For synet som møtte Strømnes kommer han nok sent til å glemme. Noen hadde nemlig lagt fra seg en ordentlig «nummer to» midt på gravplassen.

– Det er usmakelig og respektløst. Jeg skjønner at folk kan bli i nøden når man er ute på tur. Men helt unødig å gjøre det på en kirkegård. Det er flere doer i nærheten, sier Strømnes til TV 2.



68-åringen legger ikke skjul på at han tidligere har vært borti dette i Lofoten.

– Det er generelt på mer diskrete plasser, sier han, og fortsetter:



– Jeg har medfølelse for at de blir veldig trengende på tur. Men samtidig, vis respekt for de som ligger på kirkegården, og de pårørende. Vi skal ikke vasse i mannskit.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Borge kirke og ordføreren i Vestvågøy kommune, men har foreløpig ikke lyktes.