Fant frekk beskjed på bagasjen etter flytur

TUNG BAGASJE: Ikke alle var fornøyd med at Sonny Tilbury hadde pakket en tung bag på reise i Australia. Foto: Privat

Nå beklager flyselskapet for hendelsen.

Sonny Tilbury fra Perth i Australia hadde vært på en innenlandsreise og skulle hente bagasjen sin.

Da merket han en spesiell lapp som hang på bagen sin, hvor det var blitt skrevet en frekk beskjed med en grønn tusj.

– Første tenkte jeg: «Hva er det på lappen?» Så leste jeg hva som sto, sier Tilbury til TV 2.

Det var News.com.au som først omtalte saken.

Tung bagasje

På selve lappen sto det merket at bagasjen på 31 kilo var tung, og at man trolig ville trenge assistanse til å løfte den.

Men dette var ikke den eneste beskjeden på lappen. Midt på klistremerket var det blitt skrevet «cunt» med store bokstaver.

På norsk betyr ordet «fitte», som også blir brukt som vulgær slang.

– De som håndterer bagasjen for Qantas på Perth flyplass var tydeligvis ikke fornøyd med å løfte bagasjen min. Han la ved et hyggelig notat jeg kunne lese ved ankomst på Karratha flyplass, skrev Tilbury på sin Instagram-profil tidligere denne måneden.

Til TV 2 sier australieren at han så det morsomme ved det, og bare lo av det hele.

Han valgte likevel å gi beskjed ved desken til flyselskapet Qantas, i tilfelle det skjedde med noen andre som ikke syntes det var morsomt.

VULGÆR GLOSE: Sonny Tilbury tok beskjeden på lappen med et smil, men ga beskjed til flyselskapet i tilfelle det skjedde med andre som ikke syntes det var morsomt. Foto: Privat

– De var ikke imponert og skulle gi beskjeden videre, forteller Tilbury.

Han understreker at grensen for bagasjevekt ved innenlandsreiser er på 32 kilo, og bagen hans var således ikke over vektgrensen.

Beklager

Tilbury forteller at ordet blir brukt mellom kamerater i Australia som en spøk, men da sier de det ansikt til ansikt – og ikke på en støtende måte.

– Måten det ble skrevet på bagen min er støtende, og viser at bagasjen som blir sjekket inn ikke er trygg, hevder han.

Qantas har beklaget til Tilbury etter hendelsen, og har uttalt at leverandøren som håndterte bagasjen ikke skal gjøre det for deres selskap igjen.

– Dette er helt klart uakseptabel oppførsel, sa en talsperson fra Qantas flyselskap til News.com.au.

Flyselskapet har bedt Tilbury om unnskyldning, og han har fått tilbud om reisekuponger.

Tilbury bekrefter til TV 2 at han har blitt kontaktet av Qantas som beklager seg og har tilbudt ham reisekuponger.