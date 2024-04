Fant egg i svømmebasseng – så tittet de i vannsklia

Et feriested i Sør-Florida fikk seg litt av en overraskelse da de oppdaget at det lå hele 30 egg i svømmebassenget sitt.

Det skriver Fox News.

Satt bom fast

Da de ansatte ved resorten sjekket hvor eggene kom fra – oppdaget de en liten krabat i nærområdet.

En hunn-iguan hadde nemlig satt seg fast i vannsklia til anlegget, hvor vannstrålen vanligvis kommer ut.

Humane Iguana Control ble derfor kontaktet for å hjelpe til.

– Et lokalt feriested kontaktet oss etter å ha funnet en iguan inne i en vannsklie, sannsynligvis på jakt etter et sted for å legge eggene sine, sier Michael Ronquillo fra Humane Iguana Control til Fox News.

Iguanen klarte å rømme da Humane Iguana Control kom til svømmebassenget, men etterlot alle eggene sine i vannet.

IGUAN: En kvinnelig iguan hadde satt seg fast i vannsklia ved et basseng, og etterlot seg flere egg. Foto: Mike Stocker/South Florida Sun-Sentinel / AP

Humane Iguana Control fikk fjernet de 30 eggene, og forteller at en kvinnelig iguan faktisk kan legge opp til 70 egg i året.

Vanligvis legger de egg i perioden fra februar til mars i Sør-Florida.

Kreative dyr

Humane Iguana Control forteller at de ofte får telefoner om iguaner som legger egg på uvanlige steder.

De er stadig mer kreative, og legger dem gjerne fra seg i basseng, under kunstgress eller under biler.

Dette var likevel første gangen Humane Iguana Control i Sør-Florida opplevde å bli kalt inn til egg som lå i et basseng, skriver de på sin Facebook-profil.

De siste årene har iguaner kommet nærmere mennesker, og har til og med endt opp med å ødelegge personlig eiendom.

Ronquillo sier at man ikke bør komme for nær iguaner i naturen. Dette kan føre til kroppsskader på grunn av deres skarpe negler, tenner og hale.



De kan også bære flått, midd og salmonella, derfor bør man ringe etter hjelp til å flytte dem dersom de havner på privat eiendom, ifølge Ronquillo.