Fant død svane med store skader: – Grusomt

Kai Magne Bråten fra Viltnemnda i Sandefjord sier at det ikke er noen tvil om at det er mennesker som står bak.

Forrige uke tikket det inn en melding til Viltnemnda om en død svane som var funnet med store skader.

Da rykket Kai Magne Bråten, fra Viltnemnda i Sandefjord, ut til svanen.

– Den lå på magen, og jeg så ikke noe spesielt da. Så snudde jeg den rundt og tenkte: «Hva i all verden er dette?» sier Bråten til TV 2.

Det var Tønsberg blad som først omtalte saken.

NB! Saken inneholder bilder av svanens skader.



– Aldri sett lignende

Svanen ble funnet i vannet på Trælsodden, like ved Tønsberg.

– Melder dro den på land. Da hadde den et tau rundt halsen som ble fjernet.

DØD: Da svanen ble funnet var den død og hadde et tau rundt halsen. Foto: Privat

På undersiden av kroppen hadde svanen store skader som tydet på at den var utsatt for vold og tortur:

– Jeg har aldri sett noe lignende, sier Bråten som har jobbet i Viltnemnda i over 30 år.



– Det er ikke noe annet enn mennesker som har gjort det. Dette er ikke fra en propell, båtmotor eller et uskyldig uhell.

Bråten vet ikke om svanen har vært i live mens den ble utsatt for volden:

– Hvis dette var en avlivingsmetode i en sammenheng, synes jeg det er grusomt. Det ser slik ut på fuglen, sier han.

Vis respekt

Bråten forteller at svanen ligger i en fryseboks hos politiet som nå etterforsker saken. De er derfor på jakt etter vitner og folk som har opplysninger å gi i saken.

Han oppfordrer folk til å melde ifra om ting de ser som ikke er greit, og generelt ha respekt for fugler og dyr.

På denne tiden av året kan svanene virke litt mer aggressive siden de har unger de ønsker å forsvare.

– La de få være i fred. Ikke gå opp i reir, og hold litt avstand, sier Bråten og legger til:

UNDERSIDEN: Slik så svanen ut på undersiden av kroppen da Bråten snudde den rundt. Foto: Privat

– Det gjelder spesielt hundeeierne som slipper hunden løs. Vi har opplevd at svaner som ligger på reir har blitt tatt av hund tidligere år.

– Store mørketall

Veterinær og leder for organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen, forteller at de anmelder nærmere 150 saker som gjelder mishandling av dyr hvert år.

– Det gjelder ofte folk som dreper eller skader ville dyr, sier lederen i NOAH til TV 2, og hun legger til:

– Det er forferdelig at noen bevisst skader dyr, sier Martinsen.



Hun forteller at det er viktig å anmelde denne typen saker ettersom oppdagelsesrisikoen er lav når folk mishandler ville dyr.

HOLDNINGER: Siri Martinsen, veterinær og leder i organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter, mener mishandlingen av dyr har med folks holdninger å gjøre. Foto: Bente Isefjær / NOAH

– Det er nok store mørketall, og det er ikke alt som er lett å oppdage, sier hun.

Veterinæren tror at mishandling av dyr skyldes dårlige holdninger, og trekker frem måker som et eksempel:

– Når medier skriver at måker er et problem, så gikk det parallelt med mange mishandlingssaker om måker. Folk føler at de har lov til å begå lovbrudd siden ingen liker dem, sier hun og fortsetter:

– Når media informerte om at ulike måkearter var truet, så gikk mishandlingen av måker ned. Holdningen til dyr er viktig for å forebygge kriminalitet mot dyr.

Martinsen oppfordrer også folk som har tips, eller vet noe om hvorfor svanen er skadet og død, til å melde inn tips til politiet.