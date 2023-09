Fant barn (9) i hus med over 30 døde hunder

MOTTOK TIPS: Politiet i Evensham mottok et tips om mulig dyremishandling i et hjem i New Jersey. Da politiet oppsøkte hjemmet fikk de seg en overraskelse. Foto: Chalabala.cz/Colourbox

Politiet i Evensham hevder at opp mot hundre hunder kan ha dødd i huset i New Jersey.

Forrige uke ble politiet i New Jersey vitne til noe de aldri har opplevd på vakt før.

En politipatrulje fant et barn i et hjem i Evensham Township sammen med over 30 døde hunder, melder CBS News.

Gjorde flere funn i hagen

Politiet hadde fått et tips om mulig dyremishandling, og dro derfor til hjemmet i New Jersey.

Der ble de møtt av et trist syn.

– Det var hunder i bur – levende hunder i bur, døde hunder i bur, og døde dyr som lå på gulvet i hele huset, forteller Eveshams politisjef, Walt Miller.

Det skal totalt ha vært over 30 døde hunder, og ni valper som var skadet. Det ble også funnet flere katter og kaniner.

Midt oppi det hele, fant de også et ni år gammelt barn i huset som politiet tok med seg på grunn av usunne forhold.

En mann (32) og en kvinne (35) er nå arrestert for velferdssvikt overfor barnet og dyremishandling.

Ifølge NBC News tror etterforskere at opp til 100 hunder har dødd i hjemmet totalt, og de antar at flere skal ha blitt gravlagt på eiendommen.

Politiet fant nemlig rundt 70 hull i bakgården, som var dekket til med presenning. Dødsårsaken kan være underernæring.

Fikk en mistanke

Det var organisasjonen Tender Mercies Pet Organization i Nord-Carolina som tipset politiet om hjemmet.

Janice Thompson, som er en del av organisasjonen, forteller at de hadde sendt hunder til New Jersey i håp om at de skulle få sitt for-alltid-hjem.

Da de spurte om oppdateringer, fikk hun tilsendt bilder av en hund som ikke var hennes.

Hun fryktet derfor at hunden var død.

En fra organisasjonen dro til hjemmet for å få hundene tilbake, og da vedkommende så hvilken tilstand hundene var i, ringte han politiet.

Niåringen blir nå tatt hånd om av New Jersey Division of Child Protection and Permanency.

De skadde hundene ble fraktet til Mr. Laurel Animal Hospital, en av dem måtte også avlives.

– Det er ganske ille, har Miller uttalt om hendelsen.