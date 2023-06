Fansen bruker bleie under konsertene hennes

Taylor Swift-fansen tar spesielle grep under konsertene på hennes «Eras Tour».

ARTIST: Taylor Swift under åpningen av hennes turné i mars i år. Foto: Ashley Landis

Hvor langt er du villig til å gå for å få med deg hele konserten til din favorittartist?

Fanskaren til den amerikanske superstjernen Taylor Swift (33) deler nye metoder for å ikke gå glipp av et eneste sekund av konsertopplevelsen.

De tar nemlig på seg bleier. Det melder flere medier, blant annet Insider og ABC.

– Har på bleie for dette



ERAS TOUR: Her er Taylor Swift på scenen under hennes Eras Tour. Foto: George Walker IV

Akkurat nå turnerer Swift med hennes «Eras Tour», som tar henne gjennom store deler av USA.

Fansen hennes, også kalt «Swifties», forteller at det er vanskelig å få tak i billetter, og at de derfor er villig til å gjøre hva som helst for å få med seg hvert sekund.

På TikTok er det publisert en video der fansen tar på seg voksenbleier under konsertantrekkene deres. Dette er for å få med seg hvert eneste sekund, og hver eneste sang fra konserten.

«Det tok meg masse tid og stress å skaffe disse Taylor Swift-billettene, så jeg kommer til å skaffe meg en voksenbleie. For jeg skal ikke gå glipp av et eneste minutt.»

«Ingen vet at jeg har på meg bleie for dette.»

Dette er noen av kommentarene Insider kom over, der fansen sier at de bruker bleie for å slippe å gå på do.



Videoen som gikk viralt av jentene som brukte bleier, er nå trolig slettet – kontoen på TikTok har i hvert fall blitt privat.

TV 2 har sett videoen som omtales.

Fansen selger bisarre konsert-varer

Mye tyder på at fansen til Swift gjør mye for å både komme nærmere artisten, men også for å kunne tjene penger på konsertopplevelsen.

Tidligere har fansen hennes blant annet fanget regnvann under konserten hennes for så å selge det til nesten 3.000 kroner i ettertid.

Ved et annet tilfelle prøvde en person å selge et par kontaktlinser som vedkommende hadde sett Taylor Swift «Eras Tour»-konsert med til over 100.000 kroner.



Turneen til popartisten er planlagt å vare utover august denne sommeren.