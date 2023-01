Fans stusser over Titanic-detalj

Flere lot seg trollbinde av romansen mellom karakterene Rose og Jack i filmen Titanic, da den kom ut i 1997.

I år er det 25 år siden klassikeren ble vist for første gang, og i den forbindelse returnerer Titanic til kinolerretet i februar med bedre kvalitet og 3D-funksjon.

Nylig delte Paramount Pictures den nye filmplakaten for Titanic på Twitter. Det fikk flere fans til å reagere.

– Hva skjer med Kate Winslet?

I likhet med filmen, har også filmplakaten blitt oppgradert.

Men det er karakteren Rose DeWitt Bukater, spilt av Kate Winslet, som skaper reaksjoner på sosiale medier.

Det melder flere amerikanske medier som Metro og Euronews.

«Hvorfor har hun to ulike hårfrisyrer?» spør en på Twitter.

DÅRLIG PHOTOSHOP?: Hårfrisyren til Rose, spilt av Kate Winslet, får fans til å reagere. Flere hevder noen har gjort en dårlig jobb i Photoshop, mens andre tror det ligger symbolikk i hårsveisen. Foto: Paramount Pictures

«Hun tok permanent akkurat da isfjellet traff?» undrer en annen.

Titanic-fans påpeker at det ser ut som hun har tett permanent på den ene siden av hodet, men på den andre siden er håret langt og bølgete.

En forteller at han først trodde det hele var en optisk illusjon, mens noen hevder det er dårlig Photoshop-arbeid og at de blir stresset av å se på filmplakaten.

Noen mener at hårsveisen skal være slik, mens andre går dypere til verks i tolkningen av bildet, og tror det er noe symbolikk i hårsveisen:

ORIGINALEN: Slik så filmplakaten for Titanic ut i 1997. Foto: 20th Century Fox/Paramount/Kobal/REX

«De to ulike hårfrisyrene til Rose representerer hennes to ulike sider. På den ene siden ordentlig, slik hun skulle være ifølge moren og overklassen. På den andre siden er hun nedpå og fri, slik hun følte seg sammen med Jack,» skriver en.

Paramount Pictures har ikke uttalt seg om diskusjonen rundt filmplakaten.

– Hadde ikke overlevd

Dette er ikke første gang Titanic engasjerer fansen på sosiale medier.

I flere år har fans spekulert i om karakteren Jack kunne ha overlevd i det iskalde vannet om Rose hadde delt den flytende døra med ham.

I et intervju med podcasten Happy Sad Confused svarte skuespiller Kate Winslet på spekulasjonene om den kjente scenen hun spilte i, sammen med skuespiller Leonardo DiCaprio.

– For å være ærlig: Jeg tror faktisk ikke at vi hadde overlevd om vi begge var på den døra, sier Winslet og legger til:

SLUTTSCENEN: I en årrekke har det blitt diskutert om karakteren Jack kunne ha overlevd dersom han hadde lagt seg ved siden av karakteren Rose på den flytende døra. Foto: Album / NTB

– Han kunne ha fått plass på døra, men da hadde den sunket.

Titanic-regissør James Cameron fortalte også at de hadde gjort et vitenskapelig forsøk med to stunt-personer av samme kroppsvekt, for å se om begge kunne overlevd.

Svaret ble at begge ikke kunne ha overlevd på døra i det iskalde vannet.

Selv om Cameron hadde fått muligheten til å skrive filmen på nytt, hadde han ikke gjort om på slutten:

– Han måtte dø. Det er som i Romeo og Julie. Det er en film om kjærlighet, offer og død, fortalte han.