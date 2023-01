Familiens strandbilde vekker oppsikt: – Vet ikke hva det er

Mandag mottok redningstjenesten SES Chelsea (State Emergency Service) i Australia et bilde fra en bekymret familie, som hadde merket noe mystisk på et av strandbildene deres.

SES Chelsea delte bildet på sin Facebook-profil, og nå spekulerer flere på sosiale medier om hva som faktisk er på bildet.

Mørk skygge i vannet

Ifølge News.com.au hadde den australske familien vært på sin første strandtur med barnet sitt på Carrum Beach i Melbourne søndag.

Under strandturen knipset kona flere bilder av mannen sin sammen med deres lille barn for å forevige minnet.

Først da de kom hjem, og bladde gjennom bildene sine, merket de noe som dukket opp bak dem på et av bildene.

På bildet kan man se noe mørkt som stikker opp fra havoverflaten, like bak mannen som vinker, og i nærheten av badende folk i sjøen.

– Jeg må innrømme at da jeg så bildene, så var jeg ikke sikker på hva det var, skriver SES Chelsea på Facebook.

SPEKULASJONER: SES Chelsea finner ikke ut hva den mørke skyggen i vannet er. Det har skapt et engasjement på sosiale medier. Foto: SES Chelsea Unit

Spekulasjon i sosiale medier

Den australske familien var også usikre på hva som faktisk gjemte seg i vannkanten, og fryktet at det var en hai som lusket tett rundt menneskene. Derfor sendte de bildet til SES Chelsea.

SES Chelsea forteller at de har kontaktet en rekke steder for å sjekke om det kan være en hai som lusker så tett på menneskene, uten at de merker noe. Men ingen kan med sikkerhet si hva det er.

Derfor ba SES Chelsea om hjelp til å finne ut hva som egentlig gjemmer seg på familiens strandbilde.

Det har ført til at flere personer har hoppet på diskusjonen i sosiale medier.

«Det er svært usannsynlig at en hai som svømmer på grunne ikke ville blitt sett, og at de på bildet ikke var klar over det,» skriver en på Facebook.

Noen diskuterer også at det ser for grunt ut til at det kan være en hai med en finne på den størrelsen.

«Det ser ut som en liten hai, så kanskje det er derfor ingen ble angrepet,» hevder en annen på sosiale medier.

Andre nevner også at det kan være en kobberhai, en sel eller en piggrokke, ettersom det ikke skjedde noen angrep mot menneskene i vannet.

En kunne derimot ikke la være å kaste seg på diskusjonen med en morsom kommentar:

«Det ser ut som Darth Vader som tar seg et bad. Eller en samurai. Vanskelig å si sikkert,» spøker en.