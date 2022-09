Er hunden din dement?

Inaktive, eldre hunder har større risiko for å bli demente, ifølge ny studie. Veterinær mener det likevel er flere ting man kan gjøre for å forebygge sykdommen.

HUNDEHELSE: Hunder er avhengige av aktivitet og hjernetrim for å holde seg friske. Foto: Joerg Huettenhoelscher / Colourbox

Det er ikke bare mennesker som rammes av demens, også hunder kan bli demente.

Ifølge en ny studie, som er en del av Dog Aging Project, øker risikoen for at en hund utvikler kognitive problemer med hele 52 prosent etter fylte ti år.

Studien ble først publisert i Scientific Reports.

Avgjørende faktorer

Over 15.000 hundeeiere har deltatt i en undersøkelse fra 2019 til 2020 der de svarte på spørsmål om deres hunds helse og kognitive status.

AKTIVITET: Inaktive, eldre hunder kom dårligere ut i studien enn aktive hunder på samme alder. Foto: Elles Rijsdijk / Colourbox

Forskerne skriver at det er flere faktorer som sier noe om en hund har økt risiko for å utvikle CCD (Canine cognitive dysfunction) eller ikke.

Blant annet hunderase, helseproblemer, sterilisering og fysisk aktivitet.

Studien viser også at inaktive hunder av samme rase, helsestatus, alder og steriliseringsstatus har nesten syv ganger større sannsynlighet for å få hundedemens enn sammenlignbare aktive hunder.

Hunder som tidligere har hatt nevrologiske øye- eller øresykdommer er også blant dem som har høyere risiko for hundedemens.

– Stimuler hjernen

Dana Varble, sjefveterinær for det nordamerikanske veterinærsamfunnet, mener det likevel er flere grep man kan gjøre for å forebygge sykdommen.

– Altfor ofte tror eierne at hundene deres bare «bremser farten», og innser ikke at det er ting de kan gjøre for å lette, bremse eller til og med avverge kognitiv tilbakegang når hunder blir eldre, sier Varble til CNN.

Hun trekker frem flere viktige faktorer for å forebygge hundedemens:

– Studier viser at mental aktivitet og trening er viktig for en hunds mentale velvære, akkurat som det er hos mennesker. Å stimulere hjernen er viktig, og dette kan gjøres enkelt med for eksempel matoppgaver.

HJERNETRIM: En måte å forebygge hundedemens er hjernetrim. Da kan man for eksempel gjemme mat og hunden må jobbe for å få belønningen. Foto: Skrpko Ievgen / Colourbox

Ernæringstilskudd og spesialmat har også vist seg å bremse nedgangen av CCD.

– Oppsøk veterinær

Frykter du likevel at hunden din kan være dement. er det flere tegn man kan følge med på.

Dersom hunden din er desorientert og har problemer med å komme seg rundt i huset kan det være et tegn på kognitive problemer.

Noen hunder kan også sette seg fast i møbler, stirrer i gulvet uten hensikt eller klarer ikke å gjenkjenne familiemedlemmer.

Et annet tegn er dersom hunden din er mye våken om natten og går rundt i huset og bjeffer. Demens kan nemlig føre til at hunder ikke skiller mellom natt og dag.

Dersom hunden din glemmer gammel hustrening, kan det være tegn på demens. Da kan hunden for eksempel glemme å gi beskjed når den må på do.

Merker du en endring i hundens sosiale atferd eller fysiske aktivitet kan det også være et tegn.

Veterinær Varble sier til CNN at hun oppfordrer hundeeiere til å oppsøke en veterinær dersom man merker noen av disse tegnene som er nevnt over.