Ekspertens råd: Ikke dra på første date på valentinsdagen

ROMANTISK MIDDAG FOR TO: På valentinsdagen oser det av romantiske bilder på sosiale medier. Det kan føre til et press på de single, hevder datingekspert. Foto: Dmitrii Shironosov / Colourbox

Den 14. februar feirer vi alle hjerters dag og valentinsdagen.

Mens kjærestepar deler klissete ord om hverandre i sosiale medier, kjøper blomster og drar på dates – kan de single kjenne på et sosialt press.

Ifølge Happns datingekspert, Simone Quist Mathiesen, bør de single unngå å dra på første date med sin nye flamme akkurat på valentinsdagen.

– Finn en annen dato

Aktiviteten på datingapper øker de to første månedene av året. Derfor tror Mathiesen at det kan tyde på at mange kommer til å møte sin utkårede for første gang i det virkelige liv fremover.

Hun har likevel en oppfordring til single angående valentinsdagen:

– Mitt råd til single er å finne en annen dato for første date. Ikke la deg stresse av alt presset. Finn heller på noe gøy dagen etter, sier Mathiesen i en pressemelding.

Ifølge datingeksperten kan valentinsdagen bringe med sosialt press, fordi så mange i vennekretsen tilbringer dagen med sin kjæreste.

Mathiesen forteller at man ikke bør dra på date bare fordi man føler et press fra omverden, og råder om å ikke bli stresset av hysteriet rundt denne dagen.

– Det er viktig å huske på at det er helt OK å være singel, og man trenger jo ikke dra ut samme kveld som alle de etablerte parene, sier datingeksperten fra Happn.

DATINGEKSPERT: Simone Quist Mathiesen tror mange single kan kjenne på et sosialt press under valentinsdagen. Foto: Happn

Happn er en datingapplikasjon hvor man blant annet kan matche med folk man har gått forbi på gata.

Anbefaler datingtrend

Dersom du allerede planlegger en første date, eller vil på en date nummer to med din nye flamme, har datingeksperten et råd: ABC-dating.

Ifølge Mathiesen er ABC-dating, eller alfabetdating, en trend som nå sprer seg i sosiale medier, som blant annet Tiktok.

Det går ut på at man drar på aktivitetsdate inspirert av bokstavene i alfabetet. Første date kan for eksempel være en akedate eller en tur til Akvariet i Bergen, andre date kan være å bake sammen eller dra på brunsj.

Målet er at man skal være kreative med sin nye flørt, eller en partner man har vært sammen med i mange år.

Ifølge datingeksperten er ABC-dating en gylden mulighet for å unngå kleine dater, og man blir kjent med hverandre gjennom aktiviteter.

– Jeg tror det er mange som kjenner på at de trenger litt inspirasjon og påfyll av ideer til morsomme ting å finne på, sier Mathiesen.

Gjelder ikke bare parforhold

Forfatter, psykolog og parterapeut Eva Tryti er enig i at det kan være lurt å unngå første date den 14. februar for å ikke føle på for mye press.

Hun opplever at det er flest unge som er opptatt av denne datoen, og at noen kan bli stresset av at de er single. Spesielt når flertallet av venner og kjente er i langvarige forhold.

– Da kan fort 14. februar bli en litt sår dag. Særlig hvis venner legger ut valentinsbilder og kjærlighetserklæringer til partner på some, sier psykologen til TV 2.

Selv har Tryti en helt annen holdning til valentinsdagen: Nemlig å inkludere alle typer kjærlighet.

– Hvis dette skal være en dag hvor vi skal feire kjærligheten, burde vi ikke godta at det fremstilles som om kjærlighet er noe som bare finnes i parforhold, sier hun.

PSYKOLOG: Eva Tryti mener at Valentinsdagen ikke bare bør handle om kjærligheten mellom kjærestepar, men også kjærlighet overfor venner, slektninger, barn og dyr. Foto: Sturlasson

Tryti forklarer at kjærlighet er de gode følelsene som får oss til å like noen til tross for deres feil, at man føler med dem, at man gleder seg med dem og vil dem vel.

– Slike følelser kan vi ha overfor venner, slektninger, kjærester, barn – og hvorfor ikke kjæledyr? sier hun spørrende og legger til:

– Skal du feire og merke valentinsdagen, synes jeg du skal gi en oppmerksomhet til alle du virkelig føler kjærlighet for. Det betyr også at man absolutt ikke trenger å ha kjæreste for å ha kjærlighet i livet sitt.