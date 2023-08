Eiendomsmegler arrestert – solgte leilighet til hund

Til vanlig kommer flere mennesker på visning og legger inn bud når en leilighet skal selges.

Men da et iransk eiendomsbyrå skulle selge leiligheten for et ektepar i Iran – gjorde eiendomsbyrået et noe spesielt salg.

Signerte med pote

Det var nemlig ingen mennesker som overtok leiligheten.



Eiendomsbyrået solgte leiligheten til en hund, melder medier som The Telegraph og australske News.

Nå har iransk politi arrestert sjefen for eiendomsbyrået, etter at en video av salget gikk viralt.

I videoen signerer det iranske paret en kontrakt som overfører leiligheten til hunden deres, «Chester».

For å signere dokumentet fikk «Chester» hjelp av en person til å plassere poten sin på en blekkpute, før den blir stemplet på kontrakten.

Startet etterforskning

News skriver at paret forteller i videoen at de ikke hadde noen arvinger, derfor ønsket de å selge leiligheten til hunden sin.

Nyhetsbyrået ISNA meldte søndag at det ble opprettet en etterforskning da videoen av kontraktsmøtet ble kjent.

Eiendomsbyrået har blitt stengt ned, og advokat Reza Tabar har uttalt at salget blant annet forsøker å «normalisere bruddet på samfunnets moralske verdier».

Den arresterte eiendomsmegleren har ikke blitt identifisert av politiet.