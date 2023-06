Egget var fullt av blod: – Ble helt satt ut

Lene-Christina Holskil (35) fra Skien fikk seg en overraskelse da hun åpnet Snapchat-videoen som samboeren Tommy Arnestad (36) sendte henne mens han lagde mat på kjøkkenet.

I et litermål lå tre kakkede egg. To var normale, mens den tredje eggeplommen lå og svømte i en rød væske.

– Samboeren min tenkte at det var blod, men visste ikke hva i helvete det var. Vi ble helt satt ut, sier Holskil.

Se video av det blodige egget her:

Samboerparet forteller at eggene var nyinnkjøpt fra matbutikken, og derfor ikke hadde gått ut på dato.

– Jeg har spist egg hele livet, men aldri opplevd lignende før nå, sier Arnestad til TV 2.

Selv om det ikke luktet vondt av egget, satte det blodige synet en bråstopp på matlagingen.

– Vi vet ikke hva dette er, så vi fant ut at det bare var å kaste eggene i søpla.

Mange teorier

Holskil la ut bildet av «blod-egget» på Facebook i håp om å få svar på eggmysteriet.



– Da jeg spurte folk på nettet, var det ikke mange som visste hva dette kunne være. Noen sa at det var blod, andre mente at det var et foster eller en del av livmoren til høna.



Rita Kylling, som er veterinær og seniorrådgiver i MatPrat/ Opplysningskontoret for egg og kjøtt, har svaret:

– Under dannelsen av egget, når eggeplommen frigjøres, kan det oppstå en liten blødning fra små blodårer i hønas eggleder før skallet dannes. Dette kan medføre små blodflekker i egget. Forekomsten av slike blodflekker er svært lav, men hyppigere hos høner som legger brune egg, noe som indikerer en genetisk faktor, sier Kylling.

– I tillegg har andelen blodflekker vist seg å være større hos helt unge og eldre høner. Blod i egg betyr at egget er ferskt, da blodflekkene blir mindre tydelige etter hvert som egget blir eldre.

FORKLARER: Rita Kylling i Matprat gir svaret på eggmysteriet. Foto: Matprat

– Tas stikkprøver

Kylling opplyser om at eggene vi kjøper i butikken blir gjennomlyst på eggpakkeriene for å sortere ut avvik.

– Andelen egg som av en eller annen årsak, inkludert blod, blir sortert ut er kun 0,1-0,2 prosent. Gjennomlysningsmaskinen blir kalibrert og det tas utsorteringstester og stikkprøver, men det kan allikevel forekomme at en svært liten andel egg med blod blir solgt.

– Er det farlig å spise blodige egg?

– Det er ikke farlig å spise disse eggene og bruke dem i matlaging. Blodflekken kan også enkelt fjernes dersom man ønsker det, forklarer Kylling.

Holskil og Arnestad vurderte å klage til matbutikken der eggene var kjøpt, men gjorde det ikke. Samboerparet forteller at de ikke er blitt skremt fra å spise egg i framtiden.

– Det har vi faktisk ikke. Men jeg vet at det er veldig mange andre som har blitt skeptiske til å spise egg, sier Holskil.