Dyttet sin gravide kone utfor stup – var ute etter penger

Tyrkiske Hakan Aysal (41) ble dømt til fengsel for å ha dyttet sin kone, som var gravid i syvende måned, utfor en klippe.

Retten konkluderte med at han gjorde det for penger, ettersom han nylig hadde tegnet en livsforsikring på hennes vegne.

Disse pengene, cirka 400 000 kroner, krevde han kjapt etter konas død.

Denne uken diskuterte Fethiye High Criminal Court mannens mentale tilstand under gjerningsøyeblikket, skriver New York Post.

30 år i fengsel

Det var i 2018 at Aysal og kona, Semra Aysal, var på tur langs Butterfly Valley i Tyrkia. Aysal skal ha lokket med sin kone, som var redd for høyder, til kanten av et stup som var rundt 304 meter høyt.

På stupet skulle de ta en selfie sammen, men han dyttet henne utfor.

Nylig la Aysal frem for retten en påstand om at han var psykisk forstyrret, i håp om å påvirke sin tidligere dom.

Rettsmedisinere ved Fethiye High Criminal Court avviste påstanden hans tirsdag denne uken.

FENGSEL: Hakan Aysal må sone minst 30 år i fengsel for drapet på sin gravide kone. Foto: Newsflash

41-åringen fikk så beskjed om at han må sone minst 30 år i fengsel, før de kan vurdere å løslate han.

Merkelig oppførsel

Et vitne i saken fortalte tidligere i retten at hun hadde reagert på mannens oppførsel en liten stund i forkant av hendelsen.

Kvinnens datter hadde filmet utsikten ved Kabak-bukta og Butterfly Valley, og hadde fått med Aysal og kona i videoen mens de gikk ned i skråningen til klippen.

Ifølge kvinnen var det ingen interaksjon mellom paret, og hun merket en rar oppførsel.

– Vi spøkte til og med: «Enten vil denne mannen kaste kvinnen utfor klippen, eller så vil kvinnen kaste mannen utfor,» fortalte kvinnen i retten da.

Et annet vitne skal ha sagt at de ble med Aysal for å lete etter kona ettersom han hevdet hun hadde falt utfor stupet. Vitnet forklarte at Aysal ikke ble med bort til klippen for å se, og at han virket veldig rolig.

– Han oppførte seg ikke som en mann som hadde opplevd at kona nettopp hadde falt utfor en klippe, fortalte vitnet.

Livsforsikringen til Semra Aysal ble også avvist etter at politiet annonserte at det pågikk en etterforskning etter hennes død.