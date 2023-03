Dykket 52,1 meter ned under isen i ett enkelt pust

ISKALDT VANN: Her dykker David Vencl ned i dypet under isen for et rekordforsøk. Foto: DAVID VENCL ORGANISATION / Reuters

Isbading har blitt en stor hit den siste tiden, men den tsjekkiske fridykkeren David Vencl (40) tok nylig konseptet til et nytt nivå.

Tirsdag satte han nemlig ny verdensrekord i det dypeste dykket som er gjort under isen.

Det melder Reuters.

Guinness-rekord

40-åringen dykket hele 52,1 meter under isen i ett enkelt pust, uten våtdrakt.

Fridykkeren brukte 1 minutt og 54 sekunder på å gjennomføre verdensrekorden i en temperatur mellom en og fire grader celsius i vannet.

52,1 METER: David Vencl dykket hele 52,1 meter ned i isvannet, kun iført badebukse. Foto: DENIS BALIBOUSE / Reuters

Ifølge dykkerens promotør, Pavel Kalous, var resultatet litt tregere enn Vencl hadde forventet.

– Han likte det, men innrømmer at han var litt mer nervøs enn vanlig. Han hadde også noe problemer med å puste, sa Kalous til Reuters.

Promotøren understreker at det ikke er vanskelig for fridykkeren å være i kaldt vann, og at mangel på oksygen er normalt for ham.

Det var likevel annerledes og vanskelig å jobbe med trykket i ørene som han fikk av det kalde vannet.

UNDER VANN: David Vencl måtte plukke med seg et klistremerke under vann for å markere hvor langt ned han klarte å dykke. Foto: DAVID VENCL ORGANISATION / Reuters

Spyttet blod

Under rekordforsøket måtte Vencl hente et klistremerke fra 50 meters dyp for å bevise hvor langt han hadde klart å dykke.

Da han kom opp igjen fra hullet i isen, spyttet han blod. Men det tok ikke lang tid før han åpnet en flaske champagne for å feire.

40-åringen var innom sykehuset etter rekordforsøket, og fikk bekreftet at blodet ikke indikerte noe alvorlig.

Guinness World Records-forsøket ble gjennomført i en frosset innsjø, kalt Sils, i St. Moritz, Sveits.

Dette er ikke hans første Guinness-rekord. I 2021 havnet han i Guinness World Records for å ha svømt langs en frossen innsjø i Tsjekkia.