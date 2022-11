Dykker holdt på å drukne – ble reddet av tre havfruer

Pablo Avila dykket nylig sammen med sin sønn og en venn ved øya Catalina, i California.

Det som skulle bli en hyggelig dykketur, snudde seg raskt til å bli et mareritt da Avila mistet bevisstheten og holdt på å drukne.

Så fikk de hjelp fra uventet hold, ifølge Fox News.

Hørte rop om hjelp

Like i nærheten holdt Elle Jimenez (33) et havfruekurs for en gruppe som ville lære seg å svømme som en havfrue i åpent hav.

Plutselig hørte de noen rope etter hjelp – det var sønnen og vennen til Avila som ropte.

Da la Jimenez, som også er dykker, på svøm for å hjelpe til. Elevene Elania Marie Garcia (26) og Great Chin Burger (37) ble også med for å hjelpe.

Garcia er sertifisert dykker og brannmann, mens Burger er sertifisert innen fridykkingssikkerhet.

Da de kom frem, skummet det ut fra munnen til Avila, og han var fortsatt bevisstløs. Garcia startet med å gi mannen munn-til-munn-livredning i vannet, mens de raskt fikk av dykkerutstyret hans.

– Great Chin hjalp meg med å fjerne utstyret hans, mens jeg pustet inn hvert femte sekund, sier Garcia til Fox News.

HAVFRUEKURS: Elle Jimenez holdt et havfruekurs da de plutselig hørte rop om hjelp. Da svømte hun og to elever bort for å hjelpe. Foto: Darren Joshua Leonardi/NATIV Productions

Midt i kaoset kom også havfrueklassens fotograf, Darren Joshua Leonardi, bort for å hjelpe. Mens han svømte bort, tok han ved et uhell bilder av redningsaksjonen som pågikk.

På bildet kan man se havfruetrioen, iført havfruefinner, som får Avila og dykkertanken hans opp til havoverflaten.

Takket være hjelpen fra Jimenez, Garcia og Burger, gikk det bra med dykkeren.

Respekt for sporten

Jimenez forteller at en havfruefinne, eller monofinne, er effektive og gjør at en kan svømme kjapt.

Hun synes det er flott at en gruppe havfruer kunne hjelpe dykkerne.

Garcia har svømt med havfruefinne i fire år, og er stolt over måten de håndterte redningen på.

– Det var absolutt en laginnsats. Jeg føler også en stor lettelse over at Pablo overlevde. Siden jeg tror det er sjeldent at man kommer tilbake fra å ha trengt full hjerte-lunge-redning, til å kunne puste snakke og smile igjen, sier hun.

Burger håper at denne hendelsen kan gi havfruesvømmerne mer respekt, og at det kan vise flere at det er en seriøs sport.

– Det er ikke bare pene haler og smil, vi kan redde liv også, sier hun til Fox News.

Avila, og hans dykkerfølge, takket havfruene Jimenez, Garcia og Burger for den viktige innsatsen deres under redningsaksjonen.