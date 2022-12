Dumpet 22 kilo avføring utenfor politistasjon

En 46 år gammel kvinne fra Texas skal ha dumpet flere kilo med menneskelig avføring utenfor politistasjonen i Electra.

Nå er hun siktet for blant annet ulovlig dumping av gjenstander som veier over to kilo og under 200 kilo, og brudd på Texas Health Safety Code.

Det melder den lokale TV-stasjonen KXAN.

Ble fersket av overvåkningskamera

En ansatt ved politistasjonen observerte på overvåkningskameraene at noen hadde plassert noe utenfor lokalene deres ved East Cleveland Avenue.

Da han gikk ut, så han tre store bøtter med det som så ut til å være menneskelig avføring.

Betjenten så seg rundt og oppdaget en kvinne i en helhvit beskyttelsesdrakt og gul maske, som gikk mot en bil.

Den ansatte i politiet skal så ha spurt kvinnen om hva hun gjorde. Da svarte kvinnen at det var avføring fra mennesker i bøttene, og at hun hadde satt dem av.

Så kjørte hun av gårde.

En annen som har gjort et illeluktende knep er en sjimpanse i dyrehagen Joh Ball Zoo i Michigan. Se hva sjimpansen gjorde i videoen under her:



Ville ikke hente bøttene

Politiet kjente igjen den 46 år gamle kvinnen og kontaktet henne for å be henne hente bøttene. Gjorde hun ikke det, ville hun bli tiltalt.

46-åringen nektet å hente bøttene, og sa at det ikke var hennes problem.

Ifølge politiet hadde de tre bæsjebøttene en vekt på totalt 22 kilo.

Kvinnen ble satt i Wichita County fengsel 1. desember, men ble løslatt allerede neste dag etter å ha betalt seg ut.

Motivet bak den illeluktende affæren er ikke kjent.