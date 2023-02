Drepte venninnen for 90 millioner – ble «catfished»

Ifølge rettsdokumenter hadde Denali Brehmer fra Alaska planlagt flere drap med en mann hun møtte på nettet, som hun skulle få penger for.

DRAP: Denali Brehmer har erklært seg skyldig i overlagt drap på venninnen Cynthia Hoffman. Foto: Bill Roth / Anchorage Daily News via AP

Onsdag erkjente Denali Brehmer (22) seg skyldig i å ha drept sin bestevenn i 2019, ifølge en pressemelding fra Alaska Department of Law.

Alaska-kvinnen hadde blitt lovet 9 millioner dollar av en mann hun møtte på nettet, dersom hun sendte bilder og video av at hun begikk et drap, melder NBC News.

Det tilsvarer cirka 92 millioner norske kroner.

Ble lurt av mann på nettet

I juni 2019 døde 19 år gamle Cynthia Hoffman av et skuddsår i bakhodet. Kroppen hennes ble så dumpet i en elv kalt Eklutna.

Brehmer, som var 18 år da, skal ha begynt å planlegge drapet på venninnen Hoffman, etter at hun møtte en mann på nettet ved navn Tyler. En mann som hevdet han var en millionær fra Kansas.

Brehmer innledet et forhold med Tyler, og han lovet å gi henne penger dersom hun kunne bevise at hun hadde drept en person.

Tyler viste seg å ikke være den Brehmer trodde han var, og hun hadde blitt «catfished». Hans egentlige navn var Darin Schilmiller fra Indiana.

TOK MED VENNER: Denali Brehmer inkluderte flere venner i drapet på venninnen, og lovet dem penger for hjelpen. Foto: Bill Roth / Anchorage Daily News via AP

«Catfishing» vil si at en person utgir seg for å være en annen person på nettet ved å lage falske profiler på sosiale medier. Målet kan være blant annet økonomisk svindel eller overgrep.

Ifølge rettsdokumentene skal Brehmer og Schilmiller ha planlagt flere forbrytelser i bytte mot penger som skulle innebære «voldtekt og drap på noen i Alaska.»

Brehmer skal også ha tatt med fire venner for å hjelpe henne, og lovet dem penger som betaling. Bare Kayden McIntosh og Caleb Leuland er identifisert med navn.

Erkjenner straffeskyld

I rettssaken kom det frem at Brehmer og to av vennene lurte Hoffman til å komme til en foss. Der bandt gjengen føttene og hendene hennes fast, før de skjøt Hoffman, og dumpet kroppen hennes i elven.

MISTET DATTEREN: Faren til Cynthia Hoffman, Timothy Hoffman (til høyre), tror datteren ble valgt som offer på grunn av sine lærevansker. Her er han sammen med Edie Grunwald (til venstre) som opplevde at sønnen ble drept i 2016. Foto: Bill Roth / Anchorage Daily News via AP

Mens de gjorde dette, skal Brehmer ha sendt bilder og videoer av gjerningen til Schilmiller. Det skal ikke være noen bevis på at Hoffman var blitt utsatt for noe seksuelt, ifølge politiet.

Brehmer ble arrestert i 2019, men det er først nå hun har erklært seg skyldig i overlagt drap. Hun vil bli dømt i august, og kan risikere mellom 30-99 år i fengsel.

Shilmiller ble arrestert og tiltalt for fem drap, mens McIntosh og Leuland ble tiltalt for fire drapspunkter.

Alle tre har erkjent straffskyld, og venter på en rettssak.

Familien til Hoffman har tidligere uttalt til The Anchorage Daily News at de tror datteren ble valgt til offer, fordi hun hadde lærevansker som gjorde at hennes utviklingsalder var yngre enn 19 år.