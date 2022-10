Drepte elskerinne med kokain-penis – nå må han punge ut igjen

Overlegen Andreas David Niederbichler gjemte kokain for å sløve ned sine elskerinner og gjøre dem «lydige» før sex.

Den tyske plastikkirurgen Andreas David Niederbichler (46) ble dømt til ni års fengsel da hans elskerinne, Yvonne Mey, døde av overdose i 2018.

Overlegen hadde nemlig gjemt kokain under forhuden på penisen sin før hun utførte oralsex på han.

Nylig tapte Niederbichler i retten igjen, og han må nå betale nesten 140.000 kroner for å dekke kostnadene for legene som forsøkte å redde livet til Mey.

Det skriver blant annet Daily Mail og New York Post.

Må betale mer

Under rettssaken har Niederbichler hevdet at Mey var klar over at han hadde tatt kokain på penisen sin før hun utførte oralsex på han, men retten avviste påstandene hans.

Ifølge den tyske avisa Stern har overlegen tidligere måttet betale 70.000 kroner for å dekke begravelsesutgiftene til Mey. I tillegg måtte Niederbichler også betale en erstatning til hennes mann og sønn.

Nå må plastikkirurgen punge ut igjen.

Dommer i Magdeburg i Tyskland har nå avgjort at legen må betale erstatning til det medisinske forsikringsselskapet IKK Gesund Plus.

Det var de som betalte for behandlingen Meys fikk før hun døde, bare timer etter besøket hos Niederbichler i februar 2018.

Kokain i leppestiften

Niederbichlers, som jobbet ved en privatklinikk i Halberstadt, hadde flere kvinnelige ofre som han dopet ned fra 2015 til 2018, ifølge Der Spiegel.

OVERDOSE: En overdose førte til at Yvonne Mey fikk hjertestans og døde. Foto: Handout

Under rettssaken i 2019 stod tre andre kvinner frem og fortalte at de følte seg svimle etter at de hadde utført oralsex på overlegen.

De visste ikke at de hadde blitt dopet ned. En av kvinnene var involvert i to bilulykker etter at hun hadde hatt sex med legen, mens en annen besvimte og fikk rykninger.

Ifølge kvinnene var det Niederbichlers som oppfordret til oralsex, og han la kokain under forhuden i all hemmelighet. Legen kunne også, ifølge kvinnene, putte kokain i deres champagneglass, leppestift eller tannkrem.

Legen fortalte at han ga kvinnene kokain og GHB for å gjøre dem mer «lydige» før han skulle ha sex med dem. Han ønsket gjerne at de skulle ha sadomasochistisk sex.

I retten har legen hele tiden hevdet at kvinnene selv visste at de fikk kokain.

Overdose førte til hjertestans

Bare to timer etter at Mey hadde dratt til plastikkirurgens bolig, kollapset hun .

Hun var fortsatt bevisstløs da hun senere ble fraktet til sykehuset. Mey ble erklært død da hun ankom sykehuset.

I obduksjonsrapporten kommer det frem at Mey døde av hjertestans etter å ha fått i seg for store mengder kokain.

Rettsmedisiner skal ha uttalt at hun hadde så mye kokain i blodet at verdiene måtte oppgis i milligram, og ikke i nanogram,S som man vanligvis måler det i.

Niederbichler ble derfor dømt til ni års fengsel for legemsbeskadigelse med døden til følge.