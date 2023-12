Drakk toalettvann i seks måneder – uten å vite det

TOALETTVANN: Paret fra Kina visste ikke at de drakk toalettvann. Dette er ikke toalettet som er omtalt i artikkelen. Foto: Volodymyr Shtun / Colourbox

Et par fra Beijing i Kina hadde akkurat flyttet inn i en ny leilighet i mai, da de plutselig oppdaget at de fikk noen merkelige helseproblemer.

Først da de gjorde nærmere undersøkelser omtrent seks måneder senere, skjønte de hva det kom av, skriver New York Post.

Ble overrasket

Paret fikk blant annet en uforklarlig hoste, og mannen hevder at han mistet hår og fikk akne.

Plutselig gikk det opp for dem at de ikke hadde betalt noen vannregning siden de flyttet inn, uten at vannet hadde blitt koblet fra.

Da bestemte de seg for å undersøke årsaken nærmere, og sjekket vannmålerne. Selv om de tappet vann til leiligheten, økte ikke tallet på måleren.

Mannen ringte derfor en rørlegger for å sjekke, og da fikk de seg en gedigen overraskelse.

Ønsker erstatning

Det viste seg at et ekstra rør var koblet sammen med toalettet og kranvannsrørene i leiligheten.

Med andre ord hadde paret drukket, badet og laget mat med toalettvann i hele seks måneder.

Rørleggeren fikk heldigvis fikset problemet deres, men paret ønsker nå en erstatning fra utleiefirmaet.

Ifølge utleieselskapet, som ikke er nevnt med navn, skal brønnvannet ha bestått deres kvalitetstester fra mars.

De forteller at vannet trolig bare er beregnet for å spyle toalettet. Paret og selskapet har fortsatt ikke kommet til enighet om de kan kreve erstatning eller ikke.