Drake-fan ble kontaktet av Playboy etter BH-stunt

GIKK VIRALT: BH-stuntet til Veronica Correia gikk viralt under en Drake-konsert. Foto: Skjermdump / TIkTok og Chris Delmas / AFP

Det er ingen hemmelighet at artister får slengt alle slags ting på seg på scenen.

Men da en kvinnelig fan kastet BH-en sin på scenen under en konsert med den kanadiske rapperen Drake, forventet hun ikke at hun skulle bli en internettkjendis over natta.

Ikke bare har hun fått oppmerksomhet i sosiale medier – men nå har også Playboy slengt seg på.

Seks millioner visninger

Under rapperens konsert i New York ble 21 år gamle Veronica Correia så revet med at hun tok av seg BH-en, fokuserte på målet og kastet den rett på scenen.

Correia postet selv en TikTok av hendelsen, som nå har fått over seks millioner visninger.

Når Drake plukker opp BH-en, tar den nærmere ansiktet sitt og sniffer, hyler 21-åringen i ekstase.

– 36G?! utbryter rapperen og refererer til størrelsen på undertøyet.

– Finn denne kvinnen umiddelbart!, fortsetter han.

Flere kvinner utga seg først for å være Carreia, men da hun endelig stod frem fikk hun mer enn bare oppmerksomhet fra rapperen.

Fikk ny jobbmulighet

For nå viser det seg at det kan foreligge jobbmuligheter flere steder for den unge BH-kasteren.

Kort tid etter at kvinnen stod frem, ble hun kontaktet av mannemagasinet Playboy, som ville samarbeide med 21-åringen, som nå har fått over 60.000 følgere på Instagram.

Dette postet hun selv under historiefunksjonen på bildedelingstjenesten.

TOK KONTAKT: Playboy ville rekruttere Veronica Correia etter BH-stuntet. Foto: Skjermdump / Instagram

«Hei, Veronica! Du er vakker! Jeg er en del av Playboy sitt rekrutteringsteam, og vi elsker «looken» din», skriver de blant annet i meldingen.



I nyere tider har Playboy gått vekk fra de tradisjonelle magasinene som de har blitt kjent for, og har lansert en app – hvor de skal ha alt slags innhold.

Ifølge TMZ skal denne nye forretningsmodellen minne om det omstridte nettstedet OnlyFans.

I skjermdumpen som Correia la ut ser man at hun raskt svarte, og slang seg på den nye muligheten.

Så langt har Drake kun kommentert på én av postene hennes.