Dopet 12 år gamle jenter på datterens overnatting

En venninnegjeng med 12 år gamle jenter hadde planlagt det som skulle bli en koselig overnatting sammen i Portland i USA.

Lite visste de at den ene jentas far (57) hadde lagt andre planer for kvelden. Nå er mannen anklaget for å ha dopet ned jentene, skriver New York Post.

Biter i smoothien

Under overnattingen så jentene på film mens de hadde på seg ansiktsmasker.

Faren til den ene jenta skulle lage mangosmoothie til venninnene, men han skal ha blandet benzodiazepin i drikken.

Ifølge NHI er benzodiazepin et angstdempende middel, men også et sovemiddel. Pillene kan gjøre deg sløv og trøtt, virker avslappende i musklene og kan gi midlertidig hukommelsestap.

57-åringen skal ha insistert på at jentene skulle drikke smoothien med små, hvite biter i seg, selv om noen av jentene sa de ikke likte den.

En av de tre jentene sendte en tekstmelding til moren sin, klokken 01:45 på natta, før hun mistet bevisstheten:

«Mamma, vennligst hent meg og si at jeg hadde en krise i familien. Jeg føler meg ikke trygg. Jeg svarer kanskje ikke, men kom og hent meg. Vær så snill. Vennligst hent meg. Vær så snill. Vær så snill.»

Testet positivt for dop

Mannen skal ha gått flere ganger ned i kjelleren for å sjekke om jentene sov. Han skal også ha beveget på en av jentenes arm, og flyttet henne til en seng.

Jentene skal ha forklart at de følte seg varme, svimle - og at de falt i en dyp søvn.

En av jentene ble hentet fra overnattingen, og foreldrene kontaktet familien til de andre jentene slik at de også ble hentet.

Jentene ble sendt til sykehuset hvor de testet positivt for å ha inntatt et ukjent reseptbelagt legemiddel.

Ifølge Lake Oswego politiet meldte mannen seg selv inn til Clackamas County Jail forrige uke, og har nå blitt anmeldt.

Mannens advokat, Mark Cogan, sier likevel at det ikke er nok bevis i saken, og at han antas å være uskyldig.

57-åringen erkjente seg ikke skyldig i Clackamas County Circuit Court.